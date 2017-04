España lidera el ranking mundial de competitividad en turismo

España consiguió por primera vez en el 2015 ser reconocido como el país con el sector turístico más competitivo del mundo.



Escaló puestos deprisa: en el 2011 ocupaba la octava posición, mientras que en el 2013 llegó a la cuarta casilla.



Dos años después se colocó en la primera, y ahora acaba de revalidar el título de honor.

El informe del Foro Económico Mundial analiza 14 áreas vinculadas al mundo del turismo y extrae una nota media para cada economía.



España en realidad no saca un 10 en ninguna de ellas. Sin embargo, tiene un notable o notable alto en todas.



De esta manera obtiene de media un 5,4 sobre 7 (frente al 5,31 de la edición pasada).

Es la mejor calificación global de entre los 136 países analizados en este estudio.



Detrás de España, los países que mejores posiciones registran son, por este orden, Francia, Alemania, Japón (que gana cinco posiciones), Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Italia, Canadá y Suiza.



De las 14 áreas que se puntúan, en la que España aparece más debilitada es en la de competitividad en precios, en la cual ocupa el puesto 98 de 136.



No es necesariamente malo: significa que el sector turismo de España no es fuerte por ser el más barato.



Aquí ganan países como Irán, Egipto, Malasia o Argelia.



Por detrás de España, es decir, menos competitivos por sus precios, se colocan países como Francia, Alemania, Italia o el Reino Unido.



Entre las que sí cabe destacar está la segunda debilidad de España: el ambiente para hacer negocios ocupa el puesto 75.



En este apartado se refieren a las facilidades para emprender, invertir e incluso, contratar.



Y aquí España sí se lleva una advertencia en el informe.



“El entorno empresarial se puede mejorar; por ejemplo, la gestión de permisos para construcción sigue siendo onerosa, y hay espacio para incrementar la apertura internacional (cae dos puestos, hasta el 43)”, advierte el Foro Económico Mundial.

En este apartado de ambiente propicio para hacer negocios gana Hong Kong, seguido de Singapur, Suiza y Reino Unido.

Ventajas



Entre las ventajas, las infraestructuras juegan un papel clave.



Las de transporte aéreo se colocan como las 9 mejores del mundo, por las potentes conexiones que ofrecen los aeropuertos; las infraestructuras de servicios turísticos son las segundas más destacadas entre las 136 naciones estudiadas, la misma posición que logran los recursos culturales del país.



En este punto se valora que los países tengan lugares declarados patrimonio de la humanidad, museos o instalaciones deportivas, entre otras cosas.



Sin embargo, el Foro Económico Mundial ofrece una recomendación en el plano de los transportes: “El desafío ahora es seguir buscando maneras de mejorar, dada la madurez del sector. Aunque las infraestructuras de transporte terrestre de España están colocadas entre las 15 primeras economías del mundo, estas han comenzado a mostrar signos de deterioro”, advierte la entidad, y sugiere pensar en modernizaciones y mejoras.



