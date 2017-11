‘Gobiernos aman construir apariencia sin funcionalidad’: Lant Prichett

En el marco del lanzamiento del informe nacional de competitividad, Lant Prichett, profesor de la práctica de desarrollo internacional en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard y miembro del Banco Mundial durante casi 20 años, aseguró que los gobiernos pretenden imitar prácticas de otros contextos, sin atender realmente los problemas de fondo. En el caso colombiano, el académico dijo que el país ha sido exitoso en algunos aspectos, pero el reto está en resolver el siguiente problema, que es un paso más difícil.

¿Qué temas tocará durante su intervención del evento del Consejo Privado de Competitividad?



Hablaré sobre cómo Colombia puede construir capacidades para hacer cosas nuevas. Parte de los retos de los países, en especial de los de ingresos medios, es aumentar la sofisticación de su producción económica y la variedad de bienes. Para esto se requieren diferentes capacidades, por lo que hacer nuevas cosas no es realizar lo mismo, pero con más intensidad.



¿Qué se puede aplicar al caso nacional de las investigaciones económicas en las que ha participado?



Hay un concepto que hemos ido creando, que es el de enfocarse en resolver problemas con una adaptación repetitiva, que en inglés llamamos PDIA. En este sentido, a veces el Estado tiene una actitud dirigida a que se cumpla la norma, pero no a que esta resuelva el problema de fondo. Por ende, esperamos que tenga una disposición para sentarse con el sector privado para preguntarse realmente cuál es el problema. El siguiente paso es resolverlo en un contexto repetitivo, con una alta concentración de compromiso y de retroalimentación.



¿Y qué hay del concepto del mimetismo que ha nombrado en distintas charlas y conferencias?



Los gobiernos aman construir apariencia sin funcionalidad. Les gusta imitar procesos de otros Estados que aparentan ser funcionales; sin embargo, al final no crea resultados sostenibles. Hemos visto cómo naciones que tienen cerca de 50 años de independencia, como las naciones africanas o asiáticas, trataron de imitar prácticas de otros países, pero no han tenido un progreso significativo. Y loco es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Se piensa que hay que invertir más en entrenamiento, que existe una falta de recursos y de capital; no obstante, el asunto es que el enfoque ha sido el equivocado. Ahora, en el contexto de Colombia he visto que han tenido éxito en algunas tareas, si se compara con naciones suramericanas y centroamericanas. La dificultad está en el hecho de pasar al siguiente nivel de problemática, que es aún más exigente que el paso anterior.



¿Cómo transformarse en un Estado con capacidades sofisticadas?



Muchas veces a los gobiernos les gusta presentar la solución, sin consultar con los diferentes actores de la economía. Se enfocan en tareas sencillas como la entrega del correo, que es casi como una rutina. Sin embargo, la sofisticación de nuevas capacidades podría estar basada en otros objetivos, como por ejemplo reunirse con las distintas confederaciones y gremios industriales para facilitar el entrenamiento de los trabajadores. Igualmente, los gobiernos deben apoyar a las compañías en temas regulatorios, de infraestructura, en la configuración de condiciones para mejorar las capacidades humanas, entre otros.



ANDRÉS FELIPE QUINTERO@QuinterovAndres