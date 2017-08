‘Los ases para levantar el gasto están a la mano’: Bruce Mac Master

10 de agosto 2017 , 07:47 a.m.

La economía y sectores como la industria están en desaceleración por los efectos que han tenido, entre otros, los bajos precios del petróleo y las elevadas tasas.



El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, dice que aunque harán propuestas para la reactivación en el marco de la asamblea 73 del gremio, en Cartagena, el Gobierno tiene herramientas como incentivos a la vivienda y la infraestructura para impulsarla.

¿Por qué decidieron incluir el debate político y agenda con los precandidatos a la presidencia de la República?



La política económica, estos cinco meses que restan del año y también el próximo, como todo el mundo sabe, es una época electoral, de cambios y donde la ejecución presupuestal se afecta tremendamente. El Gobierno que llega no alcanza a hacer toda la inversión que quería y el que arriba no sabe ni cómo se gira desde el Estado para hacer inversión.



¿Se está usando la discusión económica para fines políticos?



Claro, y eso es muy preocupante, a a pesar de que en Colombia históricamente ha existido un acuerdo tácito por el cual algunos temas se abstraen de la política y Colombia no comete un harakiri, generando mal ambiente o pesimismo económico. El candidato que gane va a querer tener una sociedad que funcione y una economía sólida, y elementos para poder gobernar.

¿La teoría del capitalismo consciente, de Raj Sisodia, a quien ustedes invitaron, puede ser una buena tesis para que los empresarios desarrollen sus negocios?



Sí y me parece que él plantea tesis muy valiosas. Su marco conceptual seguramente serán los principios generales que van a regir la nueva forma de capitalismo.



El capitalismo, en todo caso, siempre va a evolucionar. Los retos de la humanidad son distintos, y hoy tenemos una sociedad que significativamente es más consciente de los desequilibrios económicos.



¿Cómo se articula eso dentro de la responsabilidad social empresarial (RSE), o son dos conceptos diferentes?



El capitalismo consciente es una versión un poco más desarrollada, y desde la Andi hemos venido construyendo el tema de arquitectura social porque dentro de la sociedad el empleador juega un papel fundamental. Por ejemplo, es el mejor medio para la reducción de la informalidad, el aumento de los ingresos de la población y disminuir el desempleo.

¿Qué peticiones harán en esta asamblea para superar la desaceleración de la producción nacional?



En cuanto a las propuestas de corto plazo, sí se requiere dinamizar la oferta, la demanda y las exportaciones. Todo con el fin de recuperar la confianza, lo que pareciera ser abstracto, pero que tiene que ver directamente con las bases de una economía como la colombiana.



¿Es partidario de incentivos a la industria o a las exportaciones?



El gremio es partidario de incentivos a la actividad económica porque se terminan devolviendo rápidamente a la sociedad. Por ejemplo, el subsidio a la tasa de interés y la construcción de casas por el Gobierno, con su entrega a través de cómodas cuotas mensuales, o inclusive gratis, han demostrado tener efecto sobre el resto de la economía y los sectores industriales.



La infraestructura también tiene incentivos fuertes, donde el Estado es un actor fundamental para que se desarrolle. También se han incentivado el agro, la salud y el sector financiero, pero hay que fortalecerlos más para que haya mayor innovación y crezcan las exportaciones. Hay que sentarse a pensar en serio qué más toca hacer.



¿Qué está causando los pobres resultados de la industria?



Las causas son tres: la caída de la demanda internacional, las altísimas tasas de interés que se presentaron en Colombia con la política monetaria para detener la inflación y el efecto de la reforma tributaria, que agravó la estructura que ya había.



¿Hay margen para bajar más las tasas de interés?



El espacio del Banco de la República se ha venido agotando, por lo que el esfuerzo grande es aliviar el bolsillo de las familias y los consumidores colombianos para que tengan más ingresos disponibles y puedan gastar.

¿Los datos de la inflación a julio son buenos?



La inflación ya está controlada, pero entiendo que algunos estén nerviosos por el desempeño de los dos últimos años. El verdadero problema hoy es que hay una economía a la baja, porque no existen ingresos disponibles en las familias.

Primer debate político

El primer cara a cara de los precandidatos a la presidencia de la República se celebrará este jueves en la cumbre de empresarios, en Cartagena.



Las intervenciones serán moderadas por el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, y promovidas además por la Andi y La W Radio.



En el primer grupo, el cual interviene en el panel de las 2 p. m., estarán Sergio Fajardo (Compromiso Ciudadano), Carlos Holmes Trujillo (Centro Democrático), Marta Lucía Ramírez (Partido Conservador), Humberto de la Calle, exjefe del equipo del Gobierno en la negociación de paz con las Farc; Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático Alternativo) y Gustavo Petro (Movimiento Progresistas). El segundo grupo, que participa en el panel de las 3 p. m., quedó conformado por Juan Carlos Pinzón, exembajador en EE. UU.; Iván Duque, senador del Centro Democrático; Clara López, exministra del Trabajo; Juan Manuel Galán, senador liberal; Claudia López, congresista del Partido Verde, y Rafael Nieto, del Centro Democrático.





ROLANDO LOZANO GARZÓN