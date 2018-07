Nuevo director de Banco Mundial tira línea económica a gobierno Duque

Con la idea de aplicar la estrategia global del Banco Mundial conocida como Human Capital, que busca que los países prioricen inversiones en su gente, llega al país el nuevo director para Colombia y Venezuela de este organismo multilateral: el alemán Ulrich Zachau.

Matemático, economista, doctorado en la Universidad de Oxford, está aquí para “liderar el diálogo con el gobierno y diseñar e implementar un programa de trabajo para apoyar los esfuerzos de las autoridades en la tarea de reducir la pobreza, promover la prosperidad compartida y generar empleos”.



Su posicionamiento en el cargo coincide con un cambio en la estructura directiva del Banco que le da más protagonismo a Colombia, país que antes dependía de la dirección de México y acá solo tenía la gerencia local de la entidad.

¿Qué ventaja tiene para el país el cambio organizativo que le entrega la dirección del Banco Mundial para Colombia y Venezuela?



Tener a un director en la oficina de Colombia nos permitirá responder de manera más eficaz a las solicitudes del gobierno. Además, unir a Colombia y a Venezuela en esta reestructuración, con un director ubicado en Bogotá, es señal de que se reconoce la importancia de Colombia como socio estratégico, un país con políticas estables y con el tercer portafolio más grande del Banco Mundial en América Latina. El cambio también ayudará para poder apoyar mejor a Venezuela en el momento en el que lo solicite. Colombia y Venezuela son países vecinos, y nuestra reestructuración así lo evidenció, así como el impacto que ya ha tenido la migración venezolana.

Tiene una vasta trayectoria, ¿qué experiencias cree que le servirían para Colombia.



He trabajado para la reducción de la deuda en algunos países como Ecuador, Nicaragua, Perú, Polonia y Rusia durante la década de los ochenta y noventa, lo que fue un reto muy interesante. Tuve la oportunidad de ser el primer economista del Banco Mundial para Lituania después de la caída del muro de Berlín. Desde el Banco les dimos relevancia a proyectos transformadores en Birmania (sudeste asiático) donde aumentó drásticamente la calidad de la educación, la salud y la electricidad, aunque todavía está en proceso. Adelantamos programas innovadores para combatir la violencia contra las mujeres en los países insulares del Pacífico y para la inclusión de la población LGBTI y personas afectadas por el conflicto en el sur de Tailandia.



¿Qué visión tiene de la economía colombiana?

Entre el 2003 y 2006 trabajé como director de estrategia y operaciones del Banco Mundial en América Latina y el Caribe, y eso me permitió tener una visión global e integral de los países. Durante ese periodo estuvimos muy activos con Colombia. Cuando empecé a visitar el país, este ya tenía una sólida gestión macroeconómica. Recuerdo que el sistema TransMilenio acababa de comenzar en Bogotá, y ya podíamos sentir la intensa determinación de los colombianos para superar los conflictos, reducir la pobreza y lograr mejoras en los niveles de vida para todos. Me impresionó mucho esta determinación.

¿Cuál es su expectativa para el crecimiento del PIB?

De Colombia esperamos que el crecimiento económico se acelere a un ritmo gradual en el periodo 2018-2020, con un crecimiento alrededor del 2,7 por ciento en 2018, y alrededor de 3,6 por ciento en 2020. El crecimiento será sustentado por un mayor consumo privado, una recuperación gradual de las exportaciones no petroleras, precios del petróleo más altos y un repunte en la implementación del programa de infraestructura 4G y en la ejecución de proyectos financiados con regalías, incluidos las vías terciarias.



¿Qué habrá que hacer para que esto se logre?

Se requieren más esfuerzos de consolidación fiscal para garantizar el espacio fiscal para los costos relacionados con el posconflicto, evitar nuevos recortes de la inversión pública y cumplir con la regla fiscal.



¿Cree que se ha mejorado en lo social?

Me impresiona ver el desempeño que Colombia ha logrado en la reducción de la pobreza; el acceso a la salud y educación han mejorado considerablemente. En el futuro, el desafío es doble. En primer lugar, ir a la ‘última milla’ en acceso a los servicios, particularmente en áreas rurales y remotas. En segundo lugar, para mejorar la calidad de la atención médica y la educación para que las necesidades de la población se cumplan efectivamente. En el sector de la salud en particular, esto debe hacerse de una manera que asegure la sostenibilidad fiscal.



