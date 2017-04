‘Confiemos no por fe, sino porque hay variables buenas’: Mincomercio

Ante las cifras divulgadas esta semana por el Dane sobre las ventas del comercio y la producción industrial, que llevan dos meses en terreno negativo, lo cual evidencia un débil comienzo de año, el Gobierno explica que hubo un reajuste en el gasto de los hogares y que las fuertes lluvias, por ejemplo, incidieron en el consumo de bebidas.

No obstante, luego de reconocer que los números no fueron buenos, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, recalca que hay un plan claro que se está ejecutando para mantener la productividad y el consumo, basado en una política pública que se complementa con el ímpetu de los empresarios.



Al destacar la inauguración –esta semana– de dos nuevas plantas de producción en el país, la funcionaria llamó a creer en la recuperación no por un acto de fe, sino porque hay variables buenas que invitan a hacerlo.



¿Qué explica las bajas cifras del comercio y la industria en el primer bimestre? Algunos lo atribuyen a la reforma tributaria...



Esto viene de un coletazo del cual empezamos a salir, por la disminución de los ‘commodities’, y vemos otras variables del entorno mundial, como la devaluación de la mayoría de las monedas de América Latina. Si a eso le sumamos incertidumbre y que hubo fuertes lluvias del país, lo que ha sido una variable importante para el consumo de todo tipo bebidas; el reajuste del gasto de los consumidores, la acomodación a nuevos mecanismos que tienen que establecer los consumidores y el peso de la polarización, esto hace que uno pueda entender esta coyuntura.



¿Cuál es la fórmula para enderezar el camino de estos renglones, claves para el crecimiento?



Las cifras del bimestre no han sido buenas, y a todos nos preocupa, pero también hay que darle una lectura dentro de la coyuntura, porque estamos empezando a salir del impacto que nos causaron la caída del petróleo y la contracción de los precios internacionales de los ‘commodities’. Los (componentes) fundamentales de la economía son sólidos y las previsiones que nos han dado tanto el FMI como otros organismos internacionales están por encima del promedio latinoamericano.

El consumo es casi el 65 por ciento del PIB. ¿La caída del comercio golpeará el primer trimestre o hay otro sector que lo compense?



Cuando uno mira el consumo, tenemos que mirar las variables de empleo, tasa de interés y las expectativas de inflación.



El índice de desempleo ha sido de los más bajos, desde el 2013 venimos con un solo dígito; los niveles de pobreza se han reducido de forma importante, ha crecido la población media, se ha disminuido la inflación; se han bajado las tasas de interés, y el Gobierno ha sido reiterativo en la necesidad de seguirlas bajando. Las variables relacionadas con el consumo tienen resultados positivos, y ahí es donde entran las lluvias y la incertidumbre del contexto internacional.



¿Cómo se va a responder ante estos indicadores?



Lo más importante es que se viene trabajando con los empresarios para que el 2017 sea mejor.



El jueves pasado estuvimos en la inauguración de las plantas de Cueros Vélez y Socoda, que están haciendo unas inversiones importantes porque creen en Colombia, ven el futuro despejado y que hay espacio para seguir haciendo negocios.



También hay extranjeros. En lo corrido del Gobierno llevamos 804 inversionistas extranjeros, que han generado 102.000 empleos y 39.100 millones de dólares en inversión. Eso se da porque los empresarios están invirtiendo más en el país porque hay oportunidades.



¿Qué hacer en concreto para que los negocios se sacudan?



Hay cinco puntos claros. Lo primero es cómo seguimos construyendo más productividad e innovación. Un ejemplo es la tilapia, con empresas como Proceal y Comepez, que tienen un proceso de exportación, pero necesitamos dar más valor agregado.



Dos: generar herramientas que faciliten el comercio, la ampliación del Plan Vallejo, la modernización del régimen de zonas francas, la eliminación permanente de los aranceles de más de 3.400 productos de bienes de capital e insumos y la profundización de acuerdos comerciales.



Por ejemplo, con la carne bovina pasamos de exportar 7 millones de dólares a más de 34 millones el año pasado. Otro punto importante es el turismo, que es el segundo generador de divisas. Rompimos récord el año pasado con más de 5.600 millones de dólares, lo que implica que la apuesta de inversión de 158 proyectos en infraestructura turística, con más de medio billón de pesos de inversión, está dando resultados.



Estos dos años vamos a invertir más de 168.000 millones de pesos en el desarrollo de los corredores turísticos.



También tenemos los estímulos para el sector privado con deducción de IVA de los bienes de capital, tarifas únicas de zonas francas sin pago de parafiscales y las Zidres, entre otras.



Tenemos una batería de políticas públicas que van muy de la mano con los empresarios para fortalecer la productividad y la innovación; generar facilitación del comercio y lograr resolver los cuellos de botella, porque vemos que las oportunidades están.



Es una tarea con el sector privado, y el compromiso del Gobierno es apoyarlos y darles los incentivos para puedan hacerlo.



¿Tenemos el motor para que la economía no decaiga?



Por instrucción del Presidente, lo que se está trabajando va de la mano con los empresarios para resolver los cuellos de botella, que tengan una complementación de la política pública y el ímpetu de los empresarios.



Todo esto es generando los incentivos correctos, que están bajo la base de una economía sólida, donde los empresarios invierten y los colombianos consumen. Hago un llamado para que los colombianos veamos las oportunidades y confiemos en Colombia no por fe, sino porque hay variables de la economía que son buenas y las posibilidades son mejores.



Parte del ejercicio es ver cómo los empresarios están invirtiendo para tener más productividad, porque ven el espacio para negocios.

Bajar tasas es vital para reanimar el consumo



¿Y qué hacer para incentivar la demanda de los consumidores?



Lo primero es lo de la tasa de interés, lo segundo es que ya se están dando connotaciones para jalonar más consumo, generando más empleo, y cómo se atrae más inversión.



Lo que se está trabajando tiene el fin de generar 765.000 nuevos empleos de calidad con inversión pública y privada, de más de 40,3 billones de pesos.



Esto va a mover todo el aparato productivo, y las inversiones ya están mostrando acciones de recuperación.



¿Cuáles se destacan?



Si se mira la inversión en construcción, que mueve 29 sectores, incluidos los insumos, son casi 102.000 viviendas, y en enero y febrero hubo reactivación en el metraje aprobado para construcción destinada a educación, que creció un 41 por ciento.



¿Y qué hacer con el tema automotor, que es tan determinante?



Una de las variables que hemos trabajado, en reuniones con empresarios, es que hubo una previsión anticipada de compras de carros por el ajuste a la entrada de la reforma tributaria, lo cual es normal.



Pero la semana pasada acabamos de firmar otro aspecto más del acuerdo con Argentina, donde se permite la exportación de vehículos, que ha sido trabajada con las empresas, y esto les abre espacio para generar un crecimiento a través de la exportación.



Las profundizaciones que estamos haciendo con Argentina, con Brasil, la que hicimos con Guatemala, la que estamos haciendo con Costa Rica y la que estamos implementando con Cuba hacen parte de una estrategia coordinada.



¿Con estos impulsos, cómo podrían reaccionar los sectores de textiles, el acero, el vidrio, o el del cuero?



El jueves, con la inauguración de la planta de Cueros Vélez, el dueño de la empresa dijo que ve oportunidad tanto para venta nacional como para exportación, y decía que mitad y mitad. Los mismos empresarios ven que el 2017 tiene perspectivas buenas.



