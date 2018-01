‘Es increíble cómo nos ve el mundo ahora’: María Lorena Gutiérrez

María Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, asegura que el proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc, que el año pasado dejaron las armas, ya ha supuesto un giro en el sector y es una oportunidad para la inversión extranjera. El desafío del país, señala la ministra –que participa esta semana en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur)–, consiste ahora en desarrollar un nuevo sistema de infraestructuras.

Colombia firmó un acuerdo de paz con las Farc hace más de un año. ¿Ese proceso ha comenzado a repercutir en el sector?



El proceso de paz nos ha ayudado muchísimo. Además de las condiciones del fin del conflicto en Colombia y lo que para nosotros significa, menos violencia y menos muertes, ha mejorado la imagen en el exterior. Fuimos un país reconocido durante décadas solo por la violencia, los secuestros y el narcotráfico, y es increíble cómo nos ve el mundo ahora, el potencial que tenemos, no solamente para el turismo, sino también para la inversión.



¿Cómo pueden facilitar la llegada de turistas a regiones como el Putumayo?



Este gobierno ha invertido muchísimo en infraestructuras. En las 4G, las autopistas del país, también en aeropuertos. Pero las vías terciarias son fundamentales para el turismo. Necesitamos vías terciarias para que la gente pueda llegar a esos sitios. Las otras son infraestructuras de servicios turísticos y el alojamiento. Tenemos los incentivos en la reforma tributaria. Si usted hace un hotel en los municipios de menos de 200.000 habitantes, durante 20 años solamente tiene que pagar un impuesto de la renta del 9 por ciento, lo cual puede interesarles a muchos inversionistas. Además, el Gobierno decretó unos municipios que se llaman los Zomac, las zonas más afectadas por el conflicto, donde creó una cantidad de incentivos para el desarrollo empresarial. Parte de la sostenibilidad, aparte de la inversión pública, depende del desarrollo económico. Quiero animar a inversionistas españoles y de otros países para que aprovechen los incentivos.

¿Estados Unidos formuló una alerta para quien viaje a Colombia?



Es una buena noticia la nueva metodología del Departamento de Estado de Estados Unidos. Antes tenía una lista negativa de los países donde ellos hacían una advertencia y ahí estaba Colombia, aunque decían “usted se puede ir a Bogotá, Medellín y Cartagena”. La metodología de ahora clasifica a todos los países en cuatro categorías. En la primera recomiendan adónde se puede ir sin problemas. La segunda categoría es un “usted puede ir, pero le recomendamos tener ciertas precauciones”. La tercera es: “Le recomendamos no ir”. La cuarta es: “No vaya”. Colombia quedó en la segunda, que me parece que es una ganancia grandísima.



¿Están funcionando las exportaciones de los productos colombianos?



Hemos crecido mucho, pero no tanto como nos lo habíamos programado, por el precio del petróleo. Hemos diversificado la canasta exportadora. Después de un trabajo muy juicioso con el aguacate Hass, ya se dieron las primeras exportaciones a Estados Unidos en noviembre, ya estamos exportando a la Unión Europea. También cítricos. Esperamos hacer nuestra primera exportación de uva muy pronto a la Unión Europea.

El país puede ser ejemplo

​¿Y a qué tipo de turismo aspira Colombia?



En este momento está focalizado mucho en turismo cultural y de naturaleza. Por eso ciudades como Cartagena, Medellín, sitios como Caño Cristales son atractivos ahora para los extranjeros. Sin embargo, tenemos una estrategia que se basa también en el turismo de negocios. Hemos invertido en centros de convenciones. Tenemos perspectivas de ferias internacionales en ciudades como Pereira, Medellín o Bogotá.



¿Es sostenible este plan?



Estamos en una estrategia de turismo sostenible, junto a la Organización Mundial del Turismo. Creo que Colombia puede ser un ejemplo de cómo desarrollar ese modelo, acorde con la naturaleza, que trabaje para las comunidades, porque muchos de esos sitios del posconflicto tienen mayor potencial y atractivo.



