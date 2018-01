‘Entre 5.000 puentes se nos ha caído uno’: CCI

Tras 24 años de construcción y luego del colapso del puente Chirajara, los colombianos tendrán que esperar al menos dos años más para ver terminada en su totalidad la vía al Llano, cuya promesa es acercar a Villavicencio -una de las mayores despensas de alimentos- con el centro del país.

Esto, según los cálculos de Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), quien estima que se necesitará un año para volver a hacer los estudios y otro para construir el puente, uno de los 45 que tiene la conectividad y que, hasta hace un par de días, era considerado como referencia arquitectónica y obra insignia de la ingeniería nacional. “Este es un hecho fortuito. Colombia tiene una trayectoria puentera. Hemos hecho cerca de 5.000 y colapsó uno”. Así habló con EL TIEMPO.



¿Por qué esta obra lleva tantos años y no se termina?



Las obras que se están realizando en el corredor Bogotá-Villavicencio son muy complejas. Transcurren en medio de un cañón que tiene condiciones geográficas demasiado difíciles. De otro lado, con condiciones sísmicas también complejas. No obstante, el puente que colapsó solo se habría tomado un poco más de 12 meses.



Para usted ¿cuáles son las posibles causas del colapso?



El insuceso puede tener varias explicaciones. El diseño; el proceso de construcción; los materiales utilizados e, incluso, las condiciones del suelo. De este último, en la medida en que las condiciones sísmicas se hacen evidentes, hemos visto afectaciones por derrumbes. Entonces, hay que tener presente que se está trabajando en el corredor más complejo que haya tenido el país para construir una vía.



¿Cómo se verá afectada la obra en su totalidad y, por consiguiente, los usuarios?



El puente de Chirajara lo que estaba haciendo era obviando una curva que, sin duda, va a tener que recorrer ahora el usuario de la carretera. La intención del puente es acortar al máximo la distancia entre El Tablón-Chirajara-Villavicencio. Reducir el tiempo para andar por ese tramo no se va a lograr 100 por ciento, pero la obra, la carretera con sus 30 kilómetros de doble calzada, sus 18 túneles y 44 puentes va a ser entregada antes de mediados de este año. Esto nos tranquiliza en cuanto a la expectativa del resultado que debe derivar de la investigación.



¿La obra se puede reconstruir o habrá que demolerla?



Lo que hacemos es confiar en el grupo que va a adelantar la investigación. Es evidente que habrá que tomarse un tiempo.



¿Cuánto tiempo se requeriría para rehacer el puente?



Calculamos un año para volver a planificar, proyectar y diseñar el nuevo puente y un año adicional en la construcción del mismo.



De las 4 posibles causas del colapso, ¿cómo podría fallar el diseño que parecía bien estructurado?



Eso lo dirá la investigación. En el país se están construyendo puentes atirantados de gran envergadura. Para mencionar solo uno, entre los Curos y Málaga, para conectar la troncal que va de Bogotá a Bucaramanga y de Bogotá a Cúcuta. El puente en esa vía es similar al que colapsó y va a ser el más alto de Suramérica (más de 150 metros). Lo que tendrá que decirnos la investigación es por qué en este puente atirantado falló la pila de la zona oriental.



Otra de las posibles causas, la de la sísmica, desde el punto de vista técnico se puede construir aun en esas condiciones...



Ese es el gran reto que tiene la ingeniería. Más en un país como el nuestro que tiene 3 cordilleras, es decir, unas zonas geográficas muy complejas, un país de montañas. Por eso es destacable el trabajo que han hecho los ingenieros para que finalmente, en ese trayecto, se hubieran podido construir 44 puentes y 18 túneles. En nuestro país, la ingeniería ha sido capaz de hacer obras monumentales.



Desde lo jurídico ¿Era viable que el concesionario Coviandes subcontratara a Gisaico e Icmo?



El modelo concesional, tal como opera aquí y en el resto del mundo, tiene las siguientes características: el concesionario tiene el encargo de liderar el proceso de construcción, de gerenciarlo. Su gran reto, su principal tarea, se relaciona con la necesidad de conseguir los recursos para la financiación de la obra. Dentro de este modelo está también la circunstancia -que se utilizó en este caso - de poder subcontratar ciertas obras que requieren alguna experticia en materia de ingeniería, como son los túneles, los puentes y viaductos.



Se dice que el contrato tiene varios ‘otro sí’. Agregar esas novedades no complejiza el proceso de hacer una obra?



Es cierto que la obra total ha tenido varios ‘otro sí’, pero todos fueron justificados. En todos los casos pretendieron mejorar las condiciones de la obra, eran permitidos por la ley. Para mencionar solo uno, se hizo una modificación para volver la vía doble calzada, pues inicialmente no estaba así.



Los ciudadanos tienen la percepción de que hay muchas tragedias con obras en el país...



El colapso del puente es un fenómeno infortunado, pero aislado. En la red vial nacional tenemos 1.263 puentes; en la red vial terciaria tenemos 2.152. En la red concesionada, incluyendo vías de primera, tercera y cuarta generación hay 1.500. Es decir, son alrededor de 5.000 puentes y colapsó uno.



