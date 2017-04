‘Mala renegociación del TLCAN sería peor que la ruptura’

Jaime Serra Puche no es solo el arquitecto mexicano del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sigue siendo, más de dos décadas después, uno de sus mayores conocedores. Y cuando la tormenta arrecia, como desde la victoria de Donald Trump en noviembre pasado, su voz cobra una especial relevancia.

Secretario de Comercio en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y de Hacienda en el Ejecutivo de Ernesto Zedillo, ambos priistas, y hoy dedicado íntegramente a la actividad privada, dice que el mayor riesgo para México vendría no tanto por el lado de la ruptura del tratado, sino por una “mala renegociación”. Y alerta frente a una política proteccionista basada “en el ojo por ojo y diente por diente” en materia comercial.



Como uno de los arquitectos del TLCAN, ¿qué cambiaría hoy?



Cuando lo negociamos, la innovación tecnológica más sobresaliente era el fax. Las cosas han cambiado mucho desde entonces y lo primero que habría que hacer es incluir nuevos capítulos de información y datos, comercio electrónico…



Además, hubo cambios importantes en la estructura misma de la economía de América del Norte.



Hemos pasado de un modelo que los países comerciaban entre sí a otro en el que los países producen conjuntamente. Es un nuevo paradigma económico y me parece que puede haber muchos espacios de mejora, siempre y cuando se entienda el cambio estructural en la naturaleza económica de la región.



Lo que no creo que deba cambiar es la esencia del TLCAN: es un tratado que busca el comercio libre, y eso debe permanecer.



Pero si pudiera volver a 1994, ¿qué habría acordado?



Dos cosas: el esquema de relación institucional del tratado y la movilidad laboral. Creo que nos vimos demasiado modernos haciendo todo muy horizontal. Yo lo hubiera hecho un poco más vertical, como por ejemplo en materia de resolución de disputas; no ha habido una estructura piramidal que permitiera que las reglas se implementaran con más fuerza. Además, la movilidad del capital quedó muy clara, pero no de trabajo. Y ese punto, más de dos décadas después, es esencial.



Si se hubiera enfocado de manera distinta en el plano de la movilidad del factor trabajo, ¿cree que no estaría donde estamos ahora?



No lo sé. Lo que sí creo es que si lo hubiéramos querido sacar entonces con ese capítulo desarrollado dentro del articulado, no habría habido TLCAN. Es un tema con tantas aristas políticas que hubiera sido muy difícil pasar el acuerdo.



¿Cree que México debió prever que podría darse un escenario como el actual, con un proteccionista en la presidencia de EE. UU.?



No. Este escenario era imprevisible. Para México, para Canadá y EE. UU. Todos estamos sorprendidos.



Muchos analistas critican que México se ha centrado en el comercio con EE. UU.



No lo creo así. El año previo a la entrada en vigor del TLCAN, el 82 % de nuestras exportaciones iban a EE. UU. El año pasado, era el 81 %. Sigue siendo una cifra altísima, pero no ha aumentado. Y es absolutamente natural que el mercado más grande del mundo, que está a nuestro lado, sea el que predomine.



El problema de la diversificación es mucho más técnico: con el TLCAN se han generado cadenas de producción entre los tres países y muchos productos no cumplen las reglas de origen de otros países o bloques económicos. El problema es que el contenido mexicano es muy bajo: ese es el mayor reto.



¿Le preocupa más una mala renegociación del TLCAN o una ruptura?



Una mala renegociación. El peor escenario no es que EE. UU. se salga del tratado, el peor escenario es que se hagan reformas poco racionales en este.



Entre la ruptura y cambios como la introducción de cuotas, es mejor la ruptura e irnos a un esquema de relación guiada por normas de OMC. Ese debe ser el límite en la negociación.

¿No cree que el impuesto fronterizo que estudian los republicanos infligiría a México un castigo igual o superior que una mala renegociación del TLC?



Hay que decir que ese impuesto fronterizo dejaría en papel mojado los acuerdos bilaterales de no establecer doble imposición con otros países.



Y violaría uno de los principios más elementales del comercio exterior: a los insumos importados por empresas estadounidenses no le darían el mismo tratamiento que al insumo nacional. Y eso iría en contra tanto del TLCAN como de la normativa de la OMC. En ese frente, México estaría en buena compañía, porque sería todo el mundo el que enfrentaría ese tema. Además, no perdería competitividad frente al resto del mundo, porque todos los países se verían afectados.



Daría lugar a una competencia fiscal en un momento en el que es bien complejo aumentar la recaudación...



Sin duda. Y sería muy preocupante.



¿Cómo podría responder México?



Tendría que ajustar su base impositiva corporativa. Y defenderse ante el mecanismo de resolución de disputas del TLCAN, si es que el tratado sobrevive a todo este proceso, y ante la OMC.



Todos los caminos –ruptura del TLCAN o impuesto fronterizo– terminarían con la OMC como árbitro...



Sí. No hay otra manera de defenderse de eso.



¿Y si se desata una guerra comercial?



Iríamos en dirección contraria a la que debemos ir. El camino para México es más apertura, no menos.



La reacción política podría ser de ojo por ojo y diente por diente, pero eso sería entrar en una espiral dañina. Hay que tener el talento político para convencer de que el camino es abrirnos más.



¿Qué probabilidad le asigna a ese escenario de guerra comercial?



Inferior al 50 %. En las próximas semanas lo iremos teniendo más claro. Pero, si prevalece la racionalidad, la probabilidad debería ser más baja de lo que todos pensamos al comienzo.



IGNACIO FARIZA

