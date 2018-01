Por desastres naturales los seguros subirán hasta 25 por ciento

El costo que le representó a la industria aseguradora las catástrofes naturales del año pasado, entre estas los huracanes Harvey, Irma y María, en el Caribe, y el terremoto de México, les pasará la cuenta de cobro a los tomadores de seguros en el país, donde existe una alta probabilidad este año de un reajuste en las primas de entre 10 y 25 por ciento, en especial las dirigidas al sector empresarial.



Y es que solo esos cuatro fenómenos naturales le significaron a la industria aseguradora mundial sacar del bolsillo más de 95.000 millones de dólares para el pago de siniestros, pero el costo total que dejaron esas catástrofes en todo el mundo ese año se estima en más de 135.000 millones de dólares, según un reciente informe de la Reaseguradora Múnich.

El impacto de esas catástrofes lo sentirán más los segmentos corporativo e industrial; mediana y gran industria, a través de los seguros de daños y pérdidas materiales; en pólizas con coberturas de terremotos, inundaciones y eventos de la naturaleza, así como también en los segmentos de infraestructura, aeropuertos, y puertos, que son los más expuestos y se han visto afectados por dichos fenómenos, dicen expertos de esta industria consultados.



Por ahora, hay certeza de que las llamadas líneas de propiedad se verán afectadas, mientras en los demás frentes del negocio no es claro aún, sostuvo Manuel Porras, jefe de corretaje de Willis Towers Watson, una de las mayores corredoras de seguros en Colombia.



“En aquellas líneas de negocio donde se involucran coberturas catastróficas, como terremoto, inundación, huracán, es probable que los incrementos estén entre 10 y 25 por ciento. En líneas diferentes, como responsabilidad civil, líneas financieras, ‘marine cargo’, entre otras, posiblemente los incrementos, si llegan a suceder, vayan entre 1 y 10 por ciento”, dijo.



Solo el mercado de los seguros de terremoto en Colombia les representó a las aseguradoras primas del orden de los 681.000 millones de pesos entre enero y noviembre del año pasado, 4,6 por ciento más que en igual periodo del 2016, según Fasecolda, gremio que representa a la industria aseguradora en el país.



Pese a esas perspectivas, algunos aseguradores creen que los ajustes en los costos de los seguros podrían no ser tan significativos en la medida en que la industria viene, desde hace algunos años, en un ciclo de bajas tasas y beneficios que podrían atenuar un poco la coyuntura generada por los desastres naturales y los daños causados el año pasado.



“Al usuario final que no ha recibido descuentos o beneficios en años anteriores no lo afectará, pero si la aseguradora le ha dado descuentos, es probable que este año no los reciba y le cobren más por los seguros”, considera Francisco Majós Ramírez, vicepresidente sénior de mercados de reaseguro de Swiss Re en Colombia y México.



El ajuste en el costo de algunas pólizas ya se inició, toda vez que desde comienzos de año se entró en el ciclo de renovaciones automáticas de los contratos suscritos entre las aseguradoras y las reaseguradoras a nivel mundial.



Para John Ospina, vicepresidente de suscripción de QBE Seguros, se está viendo que mercados como Londres y Estados Unidos ya comienzan a subir los costos catastróficos, los cuales al final se trasladan a los asegurados. Y así no haya habido pérdidas importantes en Colombia o en Latinoamérica, los seguros son una bolsa donde todos aportan para pagar los siniestros de pocos y eso termina teniendo un impacto en todos los asegurados, dice.



Eso es lo que explica, en gran parte, el hecho de que en un país como Colombia, donde el año pasado no se presentaron grandes desastres naturales, el costo de los seguros se encarezca este año.



En los once primeros meses del año pasado, la industria solo pagó por siniestros en la póliza de terremotos cerca de 7.067 millones de pesos, correspondientes a distintas coberturas relacionadas con este ramo, dicen los aseguradores.

Oportunidad de corregir

En la industria hay consenso en que el costo de los siniestros por fenómenos naturales y otros ocurridos el año pasado, el más alto en los últimos cinco años, no pondrá en riesgo la solidez de las aseguradoras que cuentan con capital suficiente para enfrentar esas pérdidas.



Según Carlos Rivera, líder en colocación de seguros para América Latina y el Caribe de la corredora Marsh, las pérdidas no serán el principal problema para la industria este año.



Para el experto, el reto de cara al 2018 es que el mercado asegurador viene de un ciclo blando de costos desde hace más de 10 años, generado por la poca siniestralidad y los excesos de capital existentes que entran a la industria.



“Vemos que esto está dando un argumento de negociación a los mercados de seguros y reaseguros para tratar de incrementar tasas y deducibles y para filtrar un poco mejor sus riesgos. Los aseguradores y reaseguradores se vuelven más selectivos y comienzan a endurecerse”, señala Rivera.



Agrega que todavía hay suficiente capital en el mundo como para que esto le dé una vuelta al mercado y las tasas empiecen a subir y los incrementos sean por encima del 10 por ciento.



Para los aseguradores es claro que habrá compañías que tratarán de subir sus primas, pero corren el riesgo de ser reemplazadas por otras reaseguradoras que no hayan sufrido tantas pérdidas.



Lo que no desechan del todo es la corrección del mercado en la que las tasas y las condiciones vuelvan a ser más técnicas, pues consideran que se estaban viendo tasas inferiores a lo que los modelos debían cobrar por un riesgo.



Así las cosas, “esta coyuntura les permitirá hacer correcciones en aquellas zonas del mundo donde se estaban otorgando condiciones antitécnicas. No habrá subidas de tarifas duras ni un escenario de coberturas restringidas, habrá aumentos importantes en el Caribe, porque las tasas están muy bajas, pero en Latinoamérica habrá más estabilidad, y aquellos riesgos que estén siniestrados tendrán correcciones alrededor del 10 o 20 por ciento”, sostiene el experto de Marsh.

