Por primera vez el gas natural importado entra a la oferta local

22 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Aunque al bajar las probabilidades de un fenómeno del Niño el consumo de gas natural está en niveles más bajos que la oferta y actualmente no hay tanta presión de precios ni por el combustible, este año el gas natural importado refuerza, por primera vez, la oferta para los consumidores locales (hogares e industrias) dentro de la comercialización que se adelanta periódicamente entre productores y compradores, y cuya agenda ya comenzó.

En efecto, en la reciente declaración de disponibilidad para el proceso a un año, el Gestor del Mercado de Gas Natural, administrado por la Bolsa Mercantil de Colombia, indicó que las firmas oferentes señalaron tener disponibles (en firme) para el período diciembre 2017-noviembre 2018, un total de 292 millones de pies cúbicos día, cifra en la que el 78 por ciento corresponde a gas natural importado y el 22 por ciento, al de origen nacional.



Las empresas que dijeron tener disponible el gas importado fueron Ecopetrol, Petromil Gas y Calamarí LNG, firma que comercializa los excedentes de la planta de regasificación de Cartagena, los cuales no respaldan obligaciones de energía de las plantas térmicas con el mercado eléctrico.



Llama la atención que del total ofrecido del exterior (227 millones de pies cúbicos diarios), 177 millones de pies cúbicos día tienen origen en Venezuela y fueron ofrecidos por Ecopetrol (el equivalente al 56 por ciento) y por Petromil Gas (el 22 por ciento).



El porcentaje restante, equivalente a 50 millones de pies cúbicos diarios, fue ofrecido por Calamarí LNG.



Fuentes consultadas por EL TIEMPO indicaron que teniendo en cuenta la fuerte tensión política y diplomática que existe con el país vecino, no se explica cómo se materializarían esos compromisos en caso de que algún cliente quiera optar por comprar ese gas.



Y, aunque es baja la posibilidad de que toda la oferta a un año se adjudique, el presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), Orlando Cabrales Segovia, al señalar como positivo que haya una declaración de gas en firme por parte de Ecopetrol, proveniente de Venezuela, dijo que se deduce que la petrolera de mayoría estatal debe tener un contrato con ese país (PDVSA) o lo está materializando.



Es decir que en caso de que el gas que ofrecen sea demandado, el combustible entre al país en la cantidad señalada y en las condiciones técnicas que exige el reglamento de transporte de gas.



Sin embargo, Ecopetrol sostuvo que la declaración de disponibilidad de cantidades de gas de importación corresponde a lo que los productores y comercializadores estarían dispuestos a contratar en el proceso de comercialización del 2017.



“Los eventuales contratos que se suscriban con base en esta disponibilidad arrancarían el 1.° de diciembre de 2017 y tendrían plazos de 1, 5 o más años. Hasta el momento, Ecopetrol no está importando gas desde Venezuela”, agregó.

Realidad actual

Ecopetrol señala que la importación llegaría al campo Ballena, en La Guajira, de donde se distribuiría al mercado, y Petromil Gas reportó que su socio productor es PDVSA Gas. Hay una gran incertidumbre y todo el mundo se pregunta cómo llegaría el gas en caso de requerirse.



Pero esa posibilidad es baja también porque hay productores como Canacol Energy, que tienen gas y no lo declararon por tener campos menores que no están obligados a reportar las cantidades del hidrocarburos, pero pueden entrar al mercado al tener un insumo más barato que el producto importado.



Por su parte, el gerente general de Calamarí LNG, Alfredo Chamat, explicó que a los generadores térmicos se les solicitó poner el excedente en el mercado para que los usuarios vean que hay un gas disponible.



Lo anterior también teniendo en cuenta que en el 2018 habrá un volumen muy importante de vencimientos de contratos debido a que en el 2013 fue el primer período en el que la contratación se hizo a cinco años.

Esperando los ajustes

Este año hay cierta incertidumbre en el proceso de comercialización de gas natural debido a que no ha salido el cronograma completo, ya que está prácticamente definido que cambie la metodología para las negociaciones, luego de que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) terminó los análisis y dejó listas las recomendaciones para que el Ministerio de Minas y Energía expida una nueva resolución en las próximas semanas.



El primer cambio, según conoció EL TIEMPO, es que todo el gas que se negocie a un año será por medio de subasta, mientras que la negociación de largo plazo, que hoy se hace cada cinco años, sería flexibilizada, según las peticiones de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás).



Mientras este gremio espera que se permitan, por ejemplo, períodos de negociación de entre dos y tres años, entre otros ajustes, el Gestor del Mercado del Gas considera que la subasta le da un mecanismo más transparente para la formación de precio, al hacerse de forma centralizada.



Lo anterior porque el valor del recurso tiene otros factores fundamentales, como el hecho de que haya disponible gas importado, uno proveniente de Venezuela y otro licuado que tiene un proceso más complejo y con costos asociados que pueden hacer que finalmente no sea tan barato, aunque no hay una certeza del nivel en que estaría.



De lo que sí hay certeza es de que el próximo año habrá una demanda importante de gas y, una vez el Gobierno expida los cambios este año, el mercado comenzará a entender las nuevas condiciones de contratación de corto y largo plazo.



“El hecho de que venga el gas importado cambia las condiciones de competencia, porque en el país nunca se ha comercializado. Al productor le llega una competencia fuerte. Esta es la primera vez que el gas está disponible, en firme, para el proceso de este año”, indicó el Gestor del Mercado de Gas Natural.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu