Los grandes jugadores que llegarían a la Ruta del Sol II

A punto de cumplir un año de estar paralizada, la Ruta del Sol II revivió hace unos días y se prevé desde ya que decenas de firmas pujen por lograr su continuidad durante los años 2018 y 2019.

Estos trabajos se realizarán por medio de cinco licitaciones públicas a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad que publicó desde agosto pasado los prepliegos, con los cuales esperan llegar a un avance de obra actual de 62 por ciento. Hoy está en 52 por ciento.



Para esto, 35 empresas y casi 10 personas naturales del sector constructor manifestaron su interés por participar en dichos contratos, que en total ascienden a 630.000 millones de pesos, divididos así: tres para la troncal El Korán-San Roque y dos más para el tramo Aguaclara-Gamarra.



Aunque estos aún no son pliegos definitivos y gran parte de estas compañías le pidieron al Invías modificar varios aspectos de los contratos, EL TIEMPO conoció que esta entidad no tendría entre sus planes hacer modificaciones mayores.



De hecho, El Invías solo está a la espera de que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda le den luz verde a un Conpes y dos Confis (uno regular y otro de aval fiscal para la troncal principal), de modo que pueda recibir los dineros de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Esto se daría a través del decreto de desagregación del Presupuesto General del 2018, que regularmente se publica a finales de enero o principios de febrero.



No resulta entonces gratuito que la jugada hecha la semana pasada por el Confis –que aprobó el traslado de 330.000 millones provenientes de la Ruta del Sol III para la II– despertara aún más interés en varias compañías de la construcción y la ingeniería.

De hecho, gran parte de estas son actuales jugadores claves en el sector, con tajadas en concesionarios de cuarta generación (4G) y otros megaproyectos. Este es el caso de Cass, del empresario Carlos Alberto Solarte; Castro Tcherassi, Conconcreto, El Cóndor, Pavimentos Colombia y Valorcon, por mencionar algunas. También están AR Ingenieros Constructores, ASA Construcciones, Conasfaltos, Conciviles, Coninsa Ramón H., Construcciones e Inversiones Beta, Constructora MP, Contecsa, Copasa, Estyma, FCC Constructores, Herdoiza Crespo, Ingecon, Ingeniería de Vías, KMA, KMC, Magdapuentes, MotaEngil, OHL, Otacc, SBI International Holding y Subsuelos.



La lista la completan la firma aseguradora Confianza, una veeduría ciudadana del sector y un grupo de extrabajadores del Concesionario Ruta del Sol S. A., antiguo dueño de este proyecto. Las casi 40 personas naturales y jurídicas le reclamaron al Invías por aspectos como la duración de los contratos, el valor de retribución, las condiciones de experiencia para participar, entre otras condiciones.



Por ahora, la entidad continúa a la espera de que el DNP y Hacienda culminen los trámites en enero, de manera que las licitaciones se puedan abrir a finales de ese mismo mes y los contratistas ganadores retomen las labores en la Ruta del Sol II, la cual presenta deterioros en los más de 575 kilómetros que tiene de longitud.



De forma paralela a estos trabajos, la ANI adjudicó la estructuración de un nuevo contrato de asociación público privada (APP) al Consorcio Estructurar 2017, integrado por C&M Consultores, Gómez Cajiao y Asociados e IKON Banca de Inversión.



Estas tres firmas deberán entregar el proyecto en fase de factibilidad el 31 de julio del 2018, con el fin de que la ANI haga los trámites necesarios y entre finales del 2018 y todo el 2019 se realice el proceso de concesión y adjudicación de la nueva APP, que retomaría los trabajos en el 2020.



SEBASTIÁN LONDOÑO VÉLEZ

Redacción Economía y Negocios

seblon@eltiempo.com