Compañías petroleras operan bajo estándares ambientales

Entre las labores desarrolladas por Frontera Energy en materia ambiental están, el cuidado de la biodiversidad en sus campos, por tanto realiza estudios frecuentes y de seguimiento a la fauna presente en sus operaciones con el fin de reconocer y detectar anfibios, reptiles, aves y mamíferos, registrar la abundancia y la caracterización de las especies e identificar zonas de conservación.

“Al 2017, de las 511.393 hectáreas de áreas de operaciones que tenemos, el 22 por ciento está identificado como de exclusión por su gran valor para la biodiversidad. Por otro lado, controlamos la generación de los residuos sólidos y peligrosos en el desarrollo de nuestras operaciones para garantizar una gestión adecuada”, así lo cuentan los portavoces de Frontera Energy.



El 21 por ciento del total de residuos generados en el 2017 se aprovecharon para actividades de reutilización y reciclaje. Adicionalmente, para esta empresa es fundamental garantizar la protección del recurso hídrico. “Por eso, centramos la gestión en un manejo responsable y eficiente del agua a través de la medición constante de su calidad, los volúmenes asociados a su uso y la generación por la demanda de este recurso en nuestras operaciones y proyectos”, anotan.

Indican también, que implementaron iniciativas de reutilización del agua residual generada. En 2017 lograron reutilizar el 12 por ciento del volumen total de este líquido no asociado a la producción, es decir de uso doméstico e industrial.



Entre tanto, Carlos Benavides, vicepresidente ejecutivo de asuntos corporativos y negocios de Mansarovar Energy, al respecto destaca: “la compañía, en convenio con la Corporación Autónoma de Boyacá (Corpoboyacá) y la Universidad Nacional de Colombia, desarrollan desde el 2013 la rehabilitación y protección del mono cariblanco (‘albifron cebus’), una especie fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas, ya que es un gran dispersor de semillas, manteniendo la diversidad de los bosques tropicales húmedos de la zona del Magdalena Medio”.



Actualmente se cuenta con un número importante de esta variedad de animales que se mueven libremente entre la selva, en un espacio reservado de Campo Moriche de Mansarovar Energy en las cercanías de Puerto Boyacá. Adicional a esto, ha restaurado los bosques de los Campos Moriche y Jazmín. Según estudios del Sistema de Información Geográfico, se ha logrado una recuperación de las arboledas en un 994 por ciento para Campo Moriche y un 224 por ciento en Campo Jazmín, lo que facilita los corredores animales de la zona.



En el caso de Gran Tierra Energy Inc, la protección del medio ambiente es un componente clave de las operaciones de desarrollo de la compañía. “Además de cumplir con los requisitos reglamentarios, llevamos a cabo evaluaciones ambientales regulares apropiadas para la naturaleza y el alcance de nuestras actividades”, observa Gary Guidry, presidente de Gran Tierra Energy Inc. De esta manera la empresa tiene el Plan de Gestión Ambiental Corporativo (PGA) basado en las mejores prácticas internacionales establecidas por el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional.



EL TIEMPO