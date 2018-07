Reclutadores advierten por escasez de talentos

La dificultad que los empleadores colombianos manifestaron tener para encontrar personas que trabajen en fábricas, minas, negocios y carreteras del país contrasta con los 2’363.000 ciudadanos que a mayo, según el Dane, andaban en busca de un empleo.

Según un estudio de la firma ManpowerGroup, que testeó entre 39.195 empleadores de 43 países, 750 de ellos instalados en Colombia, “el 45 por ciento de los líderes empresariales admitió que no puede encontrar las habilidades que necesita”.



En el caso de las empresas más grandes (con más de 250 empleados), a las que los desocupados del país añorarían entrar, el drama es aún mayor: “el 67 por ciento de las oficinas de reclutamiento confirma que en este 2018 sufre de escasez de talentos”, dice el estudio de ManpowerGroup.



Es así como un 9 por ciento señala que este año es más complejo –en comparación con el año anterior– encontrar la mano de obra requerida. Un 27 por ciento, en cambio, dice que tiene menos dificultad, toda vez que es más frecuente encontrar mucha oferta debido a las facilidades que hoy existen para prepararse.

Un 44 por ciento afirma que los problemas para ocupar los cargos con empleados talentosos son similares a los del año anterior.



En general, los empleadores intentan pescar personas que combinen habilidades técnicas y fortalezas humanas. Pero en particular, hay debilidades en la oferta de mano de obra porque, de la que existe, o no tiene experiencia (34 % de los reclutadores argumenta este hecho) o sus candidatos no se le miden al cargo (21 por ciento); este último caso ocurre, principalmente, porque no encuentran atractivas las ofertas.



En una tercera razón vuelve a jugar la decisión de la empresa pues, según la investigación, el 17 por ciento de los que respondieron la encuesta expresan que no encuentran las habilidades técnicas que buscan; mientras que otro 12 por ciento depende más del candidato: inconformidad con el salario ofrecido.

No hay operarios de manufactura

Lo cierto es que, de acuerdo con el estudio, los empleadores colombianos no encuentran operarios de manufactura; personas que realicen oficios calificados (electricistas, soldadores, mecánicos).



Tampoco hay ejecutivos en administración y cada vez son mayores las dificultades para hallar gente preparada para ocupar cargos en contabilidad y finanzas. Lo curioso en estas dos carreras es que un reciente informe del Observatorio de la Universidad Colombiana muestra que, de los 10 programas más elegidos, siete pertenecen a ramas de administración, contabilidad y finanzas.



Los reclutadores también se ven a gatas para llenar vacantes en apoyo administrativo, servicio al cliente y ventas modernas.

Tampoco les es fácil encontrar técnicos y conductores

Todo esto sucede, en parte, porque la preparación específica sola no llena las expectativas de los reclutadores, quienes, en un 47 por ciento, buscan habilidades comunicativas; 43 por ciento se dejaría seducir por un candidato que muestre capacidades colaborativas. El 48 por ciento afirma que elegiría a un aspirante que muestre alta probabilidad de prestar un buen servicio al cliente y un 44 por ciento expresa que lo prioritario en un empleado para su compañía es la habilidad para resolver problemas.



Claro está, la cualidad más buscada en un trabajador sigue siendo el liderazgo (52 por ciento).



Así las cosas, para Javier Echeverri, country manager de ManpowerGroup, en Colombia en el 2018, un 42 por ciento de los empleadores encuestados vive en carne propia las evidencias de que la oferta y la demanda laboral no se encuentran fluidamente y que es necesaria más flexibilidad para que las personas adquieran experiencia y robustezcan sus perfiles.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS