Empleo informal y licores, puntos duros del examen ante Ocde

Varias de las medidas que en Colombia se han adoptado en los últimos años obedecen al objetivo que se planteó el Gobierno, desde la primera administración Santos, de hacer ingresar al país a la Ocde, el club al que pertenecen las naciones con buenas prácticas, es decir, los países ricos.



La semana pasada, tras haber obtenido el visto bueno del 21.º comité (de 23), el ingreso del país a ese gremio quedó pendiente de dos aprobaciones, que, sin embargo, no son tan sencillas. Catalina Crane, representante especial de Colombia ante la Ocde, estima que lograr este ingreso le dará ventajas al país.

¿Por qué aún no se ha dado el ingreso del país a la Ocde?



La expectativa partía del cálculo más optimista del tiempo mínimo que tomaría hacer el proceso en los 23 comités que deben aprobar a Colombia para ingresar. Hay que tener en cuenta que los comités solo se reúnen una o dos veces al año. En la práctica, encontramos que en algunos casos tomaba dos vueltas la secuencia de revisión, recomendaciones y reporte de implementación; en otros, los países miembros han querido ver más avances antes de aprobar.

¿Qué puntos han sido más difíciles de aprobar?



Fue complicado, por ejemplo, diseñar toda una política para el manejo de químicos industriales y de residuos, que no teníamos pero que hoy ya tenemos. Fue también complejo y demorado aprobar la ley de licores para modificar la estructura tributaria y poner orden al manejo de los monopolios departamentales sin eliminarlos.



¿Qué no se ha cumplido en los dos comités que faltan?



No son cosas que no se hayan cumplido. En los dos comités que hacen falta –empleo y comercio– se han hecho reformas que han sido reconocidas y con las cuales ya cumplimos con las recomendaciones, y ahora los países miembros han querido ver cómo están funcionando las cosas en el terreno con la implementación de estas.

Orientó la Ocde la reciente medida sobre la forma de declarar de interés público los medicamentos.



Esto no fue un requisito de la Ocde. Respondimos inquietudes que había sobre regulaciones de medicamentos. Se va a hacer una actualización del Informe de Apertura de Mercados que preparó la secretaría de la Ocde y esta versión se debe aprobar en unas semanas y después iniciar la redacción del visto bueno para confirmarlo en la próxima reunión, en noviembre.



¿Por qué no aprobaron el tema laboral del país?



En este comité empezamos en punto difícil, pues los niveles de informalidad de Colombia son inusuales en el contexto de los países de la Ocde. Incluso, Chile y México tienen menos informalidad. Esto, por supuesto, ponía una alerta roja sobre Colombia. Y hay que recordar que en 2010, cuando empezó el gobierno, no había ni siquiera un ministerio con dedicación exclusiva a la política laboral.



Gracias a las reformas hechas por este gobierno hemos podido mostrar las tendencias favorables en generación de empleo y, sobre todo, en formalización. Pero estos resultados tomaron tiempo. El comité ya ha visto que las políticas puestas en marcha están bien encaminadas.



Y ¿otras debilidades, como inequidad, aún sin corregir?



La inequidad ha sido otro tema de preocupación sobre Colombia porque realmente salta a la vista, especialmente cuando nos miran los países más igualitarios del planeta. Resaltaron la falta de capacidad de redistribución de nuestro sistema tributario. Algunas de las recomendaciones que hicieron en este sentido se pudieron implementar, otras no.



También señalan lo regresivo que es nuestro sistema de pensiones. Y les preocupa la desigualdad entre regiones, en donde algunas se asemejan a las ciudades de países de ingresos altos y otras podrían estar entre los más pobres de África.



El enfoque regional de las políticas de este gobierno y en particular de los acuerdos de paz les ha parecido muy adecuado.



¿Qué cambiaría para el país con la entrada a la Ocde?



A corto plazo, podremos tener reducciones en el costo de los recursos que toma prestado el Gobierno en el exterior. Hay fondos de inversión que solo van a países Ocde porque generan confianza y tienen menos riesgo y, por lo tanto, menos costo.

A la inversión extranjera directa también le envía un mensaje de estabilidad y de buen manejo de las reglas de juego. Eso podría ser el factor que haga tomar una decisión de inversión en nuestro país frente a otro similar.



MARTHA MORALES MANCHEGO

Economía y Negocios