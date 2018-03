Empleo: 165.000 nuevos patronos en comercio y agricultura

Detrás de los datos de desempleo en el primer mes del año, según los cuales, la cifra se ubicó en 11,8 por ciento en las 23 ciudades que mide el Dane y subió a 13,4 por ciento en las 13 principales ciudades, se descubre una tendencia que inició en el trimestre agosto-octubre del año pasado, y es el incremento de los ocupados en la categoría patrono o empleador.

Durante el trimestre móvil, comprendido entre noviembre y enero, en el que el desempleo fue de 9,6 por ciento, este segmento tuvo un crecimiento de 20 por ciento en el total nacional y llega a ser del 41 por ciento en los centros poblados y rural disperso.



Este auge del patrono o empleador comenzó con 110.000 nuevos ocupados de agosto a septiembre del 2017; subió a 163.000 entre octubre y diciembre y ahora suma 165.000.



Según el Dane, en esta categoría se clasifican personas que manifiestan tener a su cargo 10 o menos personas. “En este último trimestre, los patronos o empleadores están en los sectores de comercio y agricultura”, indicó el organismo.



Para Juan Carlos Guataquí, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, “un patrono o empleador puede ser desde un emprendedor con más de $ 200 millones de capital hasta una microempresario con un subalterno”.



Desde esa perspectiva, agrega Guataquí, en dicha categoría podría caber desde el emprendimiento, el cuentapropismo y hasta el rebusque. “Se necesitaría más información para establecer con exactitud qué hay detrás de esta categoría, y la Encuesta Integrada de Hogares no la recoge. Lo cierto es que la informalidad no cede, el patrono o empleador no es un asalariado y Colombia no es un país de emprendedores”.



Entre tanto, el Dane expresa que el cuentapropismo y el trabajo sin remuneración se miden en otra categoría. No obstante, “no hay forma de establecer si se trata de empresas formalmente constituidas o negocios informales”.



De acuerdo con el informe, en enero hubo 133.000 personas nuevas en el mercado laboral, de las cuales, 111.000 encontraron empleo. El sector que más perdió puestos de trabajo en el trimestre fue el de servicios comunales: 177.000, mientras que el del agro ganó 100.000. Por ciudades, la de mayor desempleo fue Cúcuta (16,5 %) y la de menor fue Cartagena (7,4 %).



