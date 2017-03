Empieza efecto económico por activación del 'Brexit'

29 de marzo 2017 , 08:18 a.m.

Los precios del oro subían este miércoles, debido a que la incertidumbre generada por la activación formal del 'Brexit', las elecciones en Francia y las políticas económicas del presidente estadounidense, Donald Trump, impulsaban las compras de activos de refugio, contrarrestando la fortaleza del dólar.



El oro al contado subía un 0,1 por ciento a 1.252,35 dólares por onza a las 1122 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos, en tanto, caían un 0,3 por ciento 1.252 dólares.

La primera ministra británica, Theresa May, presentó los documentos formales del 'Brexit, lanzando a Reino Unido a años inciertos y desencadenando unas negociaciones que pondrán a prueba la resistencia de la Unión Europea.



En otros metales preciosos, los precios del paladio bajaban un 0,3 por ciento, a 790,47 dólares la onza, después de tocar el viernes un máximo de dos años de 815,40 dólares, mientras que la plata perdía un 0,1 por ciento, a 18,14 dólares la onza, tras alcanzar los 18,24 dólares en la sesión anterior, su nivel más alto desde el 2 de marzo.

REUTERS

Miembros del partido antieuropeo UKIP, incluyendo a los eurodiputados Margot Parker, David Coburn y Ray Finch, celebran. Foto: EFE

En la carta que hoy se divulga, le primera ministra británica, Theresa May, invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa -que establece el comienzo de las negociaciones sobre la salida del bloque.



Está previsto que la misiva sea entregada a Tusk sobre las 11:30 de la mañana en ese país por el embajador del Reino Unido en la UE, Tim Barrow, y después May hará una declaración parlamentaria en la que confirmará el comienzo de las negociaciones sobre el "divorcio" británico.



También está previsto que la "premier" celebre por la mañana, antes de acudir al Parlamento, una reunión del Gobierno. May destacará su promesa de representar "a cada persona del Reino Unido", incluidos los ciudadanos comunitarios, durante los dos años que durarán las negociaciones con Bruselas, según extractos de su intervención parlamentaria adelantados por los medios.

Es mi decisión obtener el acuerdo adecuado. Mientras afrontamos las oportunidades que tenemos en este camino, nuestros valores compartidos, intereses y ambiciones pueden, y deben, unirnos FACEBOOK

Por su parte, se espera que Tusk haga una declaración de acuse de recibo y, al día siguiente, el presidente del Consejo hará circular entre los 27 miembros de la UE un borrador sobre las directrices de negociación con el Reino Unido, según los medios.



Estas directrices serán adoptadas formalmente en la cumbre especial de los 27 organizada para el 29 de abril en Bruselas. El Reino Unido empezara mañana su "divorcio" de Bruselas después de que los británicos votasen a favor del "brexit" en el referéndum celebrado el pasado 23 de junio.

EFE