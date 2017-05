El 30,4 % de los embalses del país está al tope, según firma XM

Si bien con las fuertes lluvias de la presente temporada invernal el nivel agregado de los embalses de generación de energía está por debajo del 70 por ciento (66,85 por ciento al corte del domingo pasado, según la firma XM, operador del mercado eléctrico), hay un número importante de estos cuya capacidad ya está al tope.

De acuerdo con XM, hoy hay siete embalses cuya capacidad ya está al 100 por ciento. Además de Hidrosogamoso, que al corte del 14 de mayo estaba en el 99,15 por ciento, en Antioquia los embalses de Troneras, Playas y San Lorenzo (centro hidroeléctrica Jaguas) tienen un nivel superior a este porcentaje. El de Troneras, por ejemplo, está en el 105,58 por ciento.



Entre tanto, en el centro del país los más llenos son los de Betania (100 por ciento), Prado (100,84 por ciento) y Muña (100 por ciento).



En otras palabras, el 30,4 por ciento de los 23 embalses de generación de energía tiene colmada su capacidad.



En medio de esta situación, y ante las manifestaciones de preocupación de pobladores, ganaderos y agricultores ubicados aguas abajo de las centrales de generación, sobre los impactos de las descargas de agua cuando los embalses se llenan, la Cámara Colombiana de la Energía (CCE) explicó que en todas las licencias ambientales de estos proyectos se exige que el operador tenga un protocolo para realizar estos vertimientos.

El presidente ejecutivo de la CCE, Andrés Taboada, explicó que cuando una central hidroeléctrica abre las compuertas lo hace para mantener la integridad de la presa o muro que contiene el agua, pues no hacerlo puede generar un riesgo de fisuras en dicha estructura.



Agregó que, antes de hacer la descarga de agua, la central generadora debe informar a las comunidades y autoridades sobre la decisión, para que tomen las medidas respectivas.



El directivo advirtió que, como normalmente los cauces ubicados aguas abajo de los embalses están en niveles medios, se ha detectado que agricultores, ganaderos y las comunidades suelen invadir estos terrenos, produciendo deforestación y erosión, y debilitándolos. Luego, cuando sube el nivel de las descargas, el agua cubre el área invadida y puede llegar a otras zonas agrícolas, al romper los puntos que quedaron débiles por dichas acciones.



Para la CCE, normalmente las hidroeléctricas no sueltan agua antes de los inviernos, pues no solo es el recurso para cumplir con sus obligaciones y deben administrarlo, sino que en caso de no tenerlo, les cuesta dinero.

Campesinos se quejan

El Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí ha denunciado problemas por las aperturas de compuertas de Hidrosogamoso. En menos de seis meses se volvieron a abrir, pese a que, durante la construcción, se le había asegurado a la población aledaña que sería en casos extremos, por lo cual sería algo poco frecuente. El movimiento denunció que desde el 26 de abril se han estado abriendo y se han generado inundaciones.



En diciembre pasado, la apertura de compuertas dejó pérdidas por más de 2.600 millones de pesos.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS