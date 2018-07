Revuelo por riesgos de eliminar límites a comercialización de energía

La afirmación del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y del presidente Santos la semana pasada en el congreso de servicios públicos de Andesco, sobre la existencia de un acuerdo para eliminar el límite del 25 por ciento a la participación en la comercialización de energía -como parte de los ajustes para conseguirle inversionista a Electricaribe-, causó una fuerte polémica en el sector eléctrico.

Según conoció EL TIEMPO, ayer diferentes gremios del sector le manifestaron a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) su preocupación por la iniciativa, pues en la práctica le daría casi el 50 por ciento de un mercado a un solo agente integrado en generación, comercialización y distribución (Codensa), que sería el único al que le aplicaría el ajuste normativo para hacer oferta por Electricaribe.



Lo anterior porque en medio de un plan de inversiones de 7,1 billones de pesos que requiere la distribuidora a 10 años, Empresas Públicas de Medellín (EPM) todavía no ha tomado una decisión definitiva, debido a los problemas que afronta con el proyecto Hidroituango.

Las causas

La preocupación se dio porque la Creg ya publicó para comentarios la resolución 068 del 2018, sobre los mercados íntegros y anónimos, pero este es solo uno de los tres pilares a tener en cuenta en la revisión del tope regulatorio.



Ayer la entidad indicó que los otros dos factores necesarios serían las reglas que, mientras permitan la participación de empresas con altos porcentajes de participación tanto de demanda como de oferta, también tomen en cuenta su impacto en competencia, en formación de precios y en la liquidez de los mercados; y que no dejen de lado el riesgo sistémico que implicaría tener un solo agente que aglomere una porción importante del mercado.



Se calcula que si Codensa (grupo Enel) tomara el mercado de la costa Atlántica y se comprometiera con la billonaria inversión, podría tener el 48 por ciento de la comercialización y distribución de energía de país (25 por ciento de su mercado actual y 23 por ciento de la Costa), propulsada también por una importante cuota en la generación, que bordea el techo del 25 por ciento.



Para la Creg también resulta clave tener un empoderamiento regulatorio para el seguimiento atento de las autoridades de supervisión y control, que permita detectar y sancionar conductas contrarias a una operación eficiente. EL TIEMPO pudo establecer que dichas reglas de transparencia y las definiciones para que de forma clara la Superintendencia de Servicios Públicos pueda actuar sin temor a ofensivas legales hasta ahora se están analizando y son parte de los diferentes aspectos que la Creg tiene para su análisis.

“Las cosas no se hacen de un día para otro”, señaló un consultado. Por ello, no es claro que los ajustes estarán listos para la fase de oferta de Electricaribe, que deberá hacer el nuevo gobierno.



Y mientras otras fuentes indican que la idea se dio porque Codensa (Enel) sería el único que hasta ahora ha dejado ver su interés por Electricaribe, la Creg mostró las razones para tener especial cuidado en el cambio.



Según la entidad, aunque no hay restricciones a la participación en distribución, sí las hay en comercialización, ya que un distribuidor puede ser comercializador y este no es monopolio regulado, sino un mercado en competencia.



Y la situación empeora localmente pues, según la Creg, “en Colombia, la situación es aún más álgida, porque el distribuidor es comercializador y, en algunos casos, también generador (es decir, es su propia contraparte en el mercado). Un mismo agente puede determinar los precios en la cadena, sin presión de la competencia. El que queda en riesgo es entonces el usuario, sobre quien recae el poder de mercado”.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS