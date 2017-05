Electricaribe busca mantener sus redes y comienza cortes a morosos

Bajo el control del Gobierno, que definió en marzo pasado que su destino era la disolución y búsqueda de un nuevo operador para su zona de gestión, la distribuidora Electricaribe en liquidación está supeditada a que múltiples variables se vayan dando cada mes durante el 2017, para cumplir el objetivo planteado de invertir en sus redes y equipos por lo menos 264.000 millones de pesos.

La cifra, que en todo caso no garantiza que el servicio se preste en las condiciones debidas, según el concepto de la Superintendencia de Servicios Públicos para decidir la liquidación, es clave para evitar que los niveles actuales bajen y para que los activos de la compañía no pierdan valor, uno de los objetivos del Gobierno en este complejo proceso administrativo.



En el debate de control político, que se llevó a cabo la semana pasada en la Comisión Quinta del Senado, el agente interventor de la compañía, Javier Lastra Fuscaldo, reveló que este año la apuesta es duplicar el monto de los últimos años (fue de 130.000 millones de pesos) y para esto se requieren varios supuestos, como la entrada a tiempo de los subsidios de energía y el Fondo de Energía Social (Foes) y otros como la baja en la exposición en bolsa a la hora de comprar energía a los generadores.

“Ojalá pudiéramos bajarla al 15 o al 20 por ciento; tendríamos posibilidad de hacer las inversiones”, indicó Lastra durante su intervención ante esa célula del Legislativo.

Y dijo que no solamente es bajar la exposición en bolsa, porque el precio en este mercado puede caer al piso todo el tiempo, pero se puede trepar en julio por el fenómeno de El Niño que viene en el segundo semestre.



Durante el debate, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, señaló que el gran desafío es hacer una liquidación limpia, porque se trata de “maximizar el valor de la empresa, como si el activo fuera nuestro, porque la capacidad de traer un nuevo operador depende de esto”.

Los números

Para cumplir dichas metas de inversión, el agente interventor de Electricaribe en liquidación señala que deben darse varios supuestos.



Ellos son tener las garantías para la compra de energía, recibir a tiempo los subsidios de energía durante los cuatro trimestres del año (en total suman 640.000 millones de pesos y 105.000 millones de pesos del Foes) y que se mantenga un promedio de compra de energía de 202 pesos por kilovatio, entre otros.



De acuerdo con Lastra, de estas estimaciones hoy se están cumpliendo el recaudo, que se mantiene con una leve tendencia al alza; se están dando los precios de bolsa, al tiempo que se ha bajado la exposición en bolsa con contratos bilaterales y las obligaciones, entre ellas las bancarias, están suspendidas.



No obstante, hace un mes, el presidente de Asocodis, José Camilo Manzur, alertó porque en la adición presupuestal que hace tránsito en el Congreso, hay un déficit de 1 billón de pesos para el 2017 y el mercado de Electricaribe representa el 42 por ciento de los subsidios totales de cada año.



Y es que la situación para el 2017 no es fácil, ya que si bien al corte del primer trimestre ya se había invertido el 26 por ciento de los 264.000 millones de pesos (casi 69.000 millones de pesos), Electricaribe no solo afronta la sobrecarga de más del 90 por ciento de sus transformadores y alimentadores, según los análisis previos a la liquidación.



Otro factor –explica Javier Lastra– es la finalización de la vida útil de los transformadores, escenario en el que las estimaciones actuales apuntan a que entre el 70 y el 80 por ciento de estos aparatos de la compañía está cercano a cumplir su vida útil y requieren reemplazarse para mantener, por los menos, el nivel de servicio actual.



Y es que según el informe de la gestión de enero y febrero, los indicadores de calidad del servicio empeoraron frente al mismo lapso del 2016: mientras en el bimestre del año pasado la duración promedio de los cortes mensuales fue de 3,7 horas, este año el indicador subió a 5,3 horas.



Asimismo, mientras hace un año en el bimestre hubo en promedio 5,1 cortes mensuales de energía, en el 2017 el número subió a 6,7 cortes cada mes.



ÓSCAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu