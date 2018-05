Cuentas claras / El remezón del dólar en Argentina

En Argentina se encendieron las alarmas luego de que en dos días, del 1.° al 3 de mayo, el dólar se encareció 8,4 %. Es como si en Colombia luego de que este martes el dólar amaneciera a $ 2.824, el jueves la divisa apareciera a $ 3.040.



De hecho, en el último mes, el dólar en Argentina subió más de 14 %: sería como si en Colombia, de aquí a la segunda semana de junio, el dólar llegara a valer $ 3.224.

La informalidad es la norma

Los venezolanos que están en Colombia de manera irregular, censados en el primer mes del Registro Administrativo de Migrantes, equivalen a la población de Dosquebradas y superan a la de Tunja. Si en todo el mercado laboral del país hay más o menos un trabajador informal por cada trabajador formal, entre los venezolanos censados, la relación es de un trabajador formal por cada 25 informales.

¿Es inoxidable el TLC, o no?

Ante la posibilidad de una controversia contra EE. UU. por violar el TLC en el caso del acero y el aluminio, hay quienes dicen que no vale la pena un pleito por ese monto.



En el 2017, solo el 7,5 % de fundición de hierro y acero vendida por Colombia fue a EE. UU. De cada US$ 100 vendidos al mundo, solo 1,2 fueron de esos productos. Y el metal enviado a EE. UU. es solo 30 centavos de cada US$ 100 vendidos a ese país.

El impulso del repunte de las exportaciones

Tras las duras caídas de las exportaciones colombianas, especialmente duras en el 2015 (en septiembre de ese año, el desplome llegó a ser de 42 %), vino la recuperación. Sin embargo, esta ya parece moderarse.



Así, durante enero del año pasado el crecimiento de las exportaciones llegó a ser de 45 %. Para septiembre, el repunte era de 20 %. En febrero de este año crecían 8,3 % y en marzo, solo 1,4 %.



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía

En Twitter: @galmau