El ‘pool’ de zonas francas en el Caribe

28 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

28 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

El país cuenta con 108 zonas francas en operación; 400 tiene América Latina, de las cuales la región Caribe cuenta con 39, distribuidas en Bolívar (17), Atlántico (8), Magdalena (7), La Guajira (2), Córdoba (2), Costa Afuera en el Caribe (2) y Cesar (1).



En el país, los parques industriales han recibido inversiones que superan los 50 billones de pesos y han generado unos 250.000 puestos laborales. El objetivo: llegar a 20 billones en nuevas inversiones, gracias a los nuevos estímulos planteados.

Crecimiento paralelo

​

El Caribe es una fuerte zona industrial con inversiones que superan los 22 billones de pesos, equivalente al 76 por ciento del total del país. Además, tiene un pronóstico bastante alentador porque se espera que, de la mano de sectores estratégicos como los de construcción, metalmecánico y logístico, siga creciendo. Hoteles, centros de eventos, parques alternos, entre otros, se han constituido en ese mundo paralelo que crece de la mano de estas zonas francas.

Zona Franca la Candelaria Foto: Archivo particular

Los números

​

Según el Dane, en marzo del 2017, las importaciones totales de mercancías ascendieron a 183,1 millones de dólares CIF con una variación anual de 38,0 %, comportamiento que no se registraba para estos meses desde el 2010. Este crecimiento se debe, en gran parte, a combustibles y aceites minerales y sus productos. En este mismo mes del 2017, la balanza comercial de las zonas francas en el país registró un superávit de 44,0 millones de dólares FOB.



Nuevos proyectos

​

Palermo Zona Franca articula cuatro proyectos en uno: Palermo Sociedad Portuaria, cuya principal actividad es el transporte de mercancías como granos (25 por ciento para Barranquilla), concentrados, acero, clínker y alimentos. Palermo Tanks, especializado en el almacenamiento y la distribución de productos del sector ‘oil & gas’. Zona de Desarrollo Proyectada, prevista para una futura ampliación de la zona franca.



¿Qué son las zonas francas?



Son áreas delimitadas donde básicamente se llevan a cabo actividades de carácter comercial bajo una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. El sector más representativo es el industrial, en el cual se destacan los subsectores de bebidas, biocombustibles, azúcar, cementos, cosméticos, alimentos y refinación de petróleo. Le siguen servicios de salud, portuarios y agroindustrial.

Bodega zona franca la Candelaria Foto: Archivo particular

La logística frente a las necesidades del mercado

Rogelio Gutiérrez

Especial para EL TIEMPO



Indudablemente, la tecnología, la globalización, y la responsabilidad socioambiental son las tres grandes fuerzas transformadoras de los mercados en los últimos 15 años. Y es alrededor de la evolución y las proyecciones combinadas de esas fuerzas sobre las cuales deben enfocarse el desarrollo y los retos de la logística mundial.



Quizás uno de los grandes problemas de la logística en Colombia radica justamente en el errado paradigma que insiste en limitarla a las realizaciones de la infraestructura para el transporte y la movilización de carga, deleznando de esa forma las enormes posibilidades que, a partir de sus planteamientos estratégicos y procesos de gestión, puede y debe aportar a la competitividad de las regiones, de las empresas y sus desempeños corporativos.



No se puede desconocer el importante papel que el desarrollo de la región Caribe viene aportando a su compromiso de aprovechar su posición geoestratégica en materia de modernización portuaria: Cartagena se consolida como el quinto puerto de la región, capaz de movilizar más de 2,3 millones de TEU (según las cifras de la Cepal al cierre del 2016); Barranquilla avanza en importantes inversiones de su puerto multipropósito para incrementar profundidades y ampliación de su muelle, y Santa Marta moderniza sus instalaciones, que lo convierten en el principal muelle de aguas semiprofundas especializado en la exportación de carbón.



Pero, atendiendo a esas fuerzas motrices de los mercados, el desafío logístico del siglo XXI no se limita a la optimización de costos, sino que se concentra en la necesidad de generar y agregar valor y disminuir los impactos negativos al medioambiente.



Esto se debe reflejar fundamentalmente en la confiabilidad de las cadenas de suministro que conectan las economías con sus mercados, mediante el desarrollo de más y mejores servicios (buena parte de los cuales debe ser el resultado de esfuerzos conjuntos entre los sectores público y privado), y no se focalizan exclusivamente en el comercio exterior y el transporte internacional, sino que también le atinan al desempeño logístico interno dentro y entre las regiones, con especial atención a la gestión de sus impactos y sostenibilidad ambiental.



Es necesario establecer otras fuentes de medición de la logística que nos permitan visualizar, y sobre todo proyectar, el papel innovador y propositivo de otros actores, diferentes del estatal, que deben intervenir en ese proceso, como los sectores comerciales, la industria manufacturera y de servicios, la academia. Por ejemplo, el LPI (Logistics Performance Index), que publica bienalmente el Banco Mundial, provee unos indicadores comparativos entre más de 140 países del planeta que intentan medir aquellos aspectos en los cuales la competitividad de un país se ve afectada por la influencia de los costos y tiempos logísticos de la operación, pero influidos por las condiciones y desarrollo de la infraestructura. Con el rápido e intensivo crecimiento del comercio electrónico, se precisa diversificar los esfuerzos logísticos en la conectividad regional con las cadenas de suministros globales.