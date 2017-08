El lujo se toma los proyectos en el norte del país

Ciudades como Cartagena, Santa Marta y Barranquilla han sido sitios donde la vivienda de altas prestaciones ha tenido un desarrollo que se viene gestando en los últimos años y va al alza.



Solo en Cartagena, por ejemplo, la compra de vivienda no VIS se incrementó en un 7,5 por ciento en los últimos 12 meses y la tasa de iniciación de construcción de este tipo de vivienda aumentó en un 24,9 por ciento, según cifras provistas por Camacol Bolívar en marzo de este año.



Y es que los proyectos de vivienda tipo apartamento se han tomado este segmento, el cual ya no atrae a los habitantes locales únicamente, sino a compradores provenientes del interior del país que desean tener un sitio fijo donde pasar sus vacaciones año tras año.



Según explica Diego Prada, gerente de Prabyc Ingenieros, empresa gestora de varios proyectos en la región, “la gente del interior que compra una vivienda en la Costa para vacacionar ha tenido un crecimiento entre el 20 y el 30 por ciento en los últimos 5 o 6 años”. De igual manera, Prada señala que aunque la intención de compra de gran parte de los proyectos sea la vivienda residencial (el 70 por ciento), quienes adquieren vivienda vacacional representan un 30 por ciento que crece.

Sectores de desarrollo



Un aspecto por considerar en este nuevo impulso que ha tenido la vivienda de lujo es el valor del metro cuadra do. Comparativamente, adquirir este tipo de inmuebles en las principales ciudades de la Costa resulta más económico que comprar un apartamento sin estos beneficios en otras zonas del país como Bogotá o Medellín.



En lo que concierne a Cartagena, la vivienda de lujo siempre ha estado en constante crecimiento, especialmente en áreas que tradicionalmente han tenido el rótulo de costosas. Con respecto a lo anterior, Diego Prada señala que en esta ciudad se destacan la zona amurallada, los sectores de Castillo Grande y Bocagrande y últimamente zonas como Morros, Manzanillo y alrededor de Punta Canoas. En Barranquilla, la vivienda de altas prestaciones se ha establecido mayormente en la zona norte, la cual empezó a tener un desarrollo en las inmediaciones de clubes como El Caujaral, con valores del metro cuadrado cercanos a los 5’800.000 pesos. Santa Marta tiene su desarrollo de vivienda de alta gama volcado en sectores como Playa Salguero, Pozos Colorados y Bello Horizonte, estos últimos considerados los de mayor proyección.



A continuación, algunos proyectos de vivienda de altas prestaciones en la región.



Two Towers

​

Un moderno diseño arquitectónico que simula un crucero anclado en la arena es quizá el aspecto que hace destacar al proyecto Two Towers, en Santa Marta. En sus dos torres, verde y azul, se pueden encontrar apartamentos desde 100 hasta 479 metros cuadrados construidos. Estos apartamentos se entregan terminados en acabados, cuentan con balcones con vista al mar y pisos de porcelanato. Es posible adquirir un apartamento en la torre verde con precios desde 416’000.000 de pesos y en la torre azul desde 671’000.000.



Select Apartamentos

​

Ubicado en el exclusivo sector de Buenavista, en Barranquilla, es un conjunto cerrado conformado por dos torres de 16 pisos; todos los apartamentos cuentan con amplios balcones y vista de 360 grados hacia el río, el mar y la ciudad. En Select es posible adquirir apartamentos desde 233 hasta 283 metros cuadrados, por valores desde 1.176’271.200 pesos.



Amura, el ícono



Además del que será el primer hotel de la serie AC administrado por la cadena hotelera Marriott, el proyecto en la torre Amura contempla una serie de apartamentos del piso 25 hasta el 53, todos con vista al mar, hacia el centro histórico o hacia la bahía de Cartagena. Cada componente (hotel y apartamentos) tiene entradas peatonales por separado, lobby, ascensores y amenidades, entre las cuales se destacan un gran gimnasio dotado, piscinas de borde infinito, spa, un lounge que cuenta con billar, BBQ, teppanyaki, terraza cubierta y cine, y el Amura Club & Sky bar 360, ubicado en el último piso de la torre. Desde 679’228.200 pesos es posible adquirir apartamentos con metrajes desde 51 hasta 180 metros cuadrados de área construida con una, dos o tres alcobas.



Morros Ío

​

Enclavado en la costa norte cartagenera, Morros Ío es un condominio de apartamentos ubicado frente a las playas de Serena del Mar, a 12 kilómetros del centro histórico y en una zona de alto desarrollo urbanístico que contendrá otros proyectos de lujo como Morros Eco.



Está compuesto por seis pisos de apartamentos totalmente terminados y con acabados, con metrajes desde 70 hasta 189 metros cuadrados, de dos y tres alcobas, dos baños, zona social y cocina. Este proyecto está en etapa de preventa y se destaca por tener salida directa a la playa y exhibir un diseño de amplias terrazas transparentes para apreciar a plenitud los paisajes que lo rodean.



Morros Ío cuenta con zonas comunes como plataformas de piscinas con solárium y palmeras que asemejan un oasis tropical, dos jacuzzis y bungalós.



Es posible adquirir un apartamento allí desde 500’000.000 de pesos, para los metrajes más reducidos, y de 1.200’000.000 para los más amplios.