Ministro de hacienda y Anif, en pulso por la economía

El pesimismo con la economía del presidente de Anif, Sergio Clavijo, evidenciado el domingo pasado en entrevista con EL TIEMPO, según el cual los augurios para el 2018 son de dificultades y afugias, ‘pulsea’ con el optimismo desplegado por el ministro de Hacienda (e), Andrés Velasco, tras salirles al quite a esas declaraciones.

Si bien Clavijo destaca el hecho de que la cartera de las finanzas públicas redujera en los últimos tres meses del año pasado su pronóstico inicial de crecimiento para el 2018, desde un 3,5 por ciento, que fue catalogado por Anif como ‘inflado’, hasta un 2,7 por ciento, continúa desesperanzado con lo que viene. “No es un momento para estar tranquilos. El Gobierno que llegará a partir de agosto va a encontrar una desaceleración económica muy fuerte”.



Al respecto, el ministro de Hacienda (e) recordó que “este gobierno enfrentó el choque más fuerte de la economía colombiana en casi un siglo, la caída del precio del petróleo”... Aun así, “entregaremos una economía que no dejó de crecer ni de generar empleo y que se acelerará a 2,7 por ciento en 2018”.



Mientras que para Clavijo el futuro no está despejado y habrá un efecto cascada por el deterioro de la cartera crediticia de los hogares, cuyo endeudamiento es del orden del 40 por ciento de su ingreso disponible, Velasco sostiene que “la economía tocó fondo en la primera mitad de 2017, periodo en el que tuvo un crecimiento real de 1,3 por ciento. Desde el segundo semestre del año pasado se observa una recuperación en el crecimiento, que se espera que continúe en 2018, producto de una aceleración de la demanda interna y de la reacción ya observada de las exportaciones”.



Cabe recordar que, en línea con lo anotado por el ministro (e), el Banco Mundial presentó sus primeros pronósticos y tiene la misma expectativa de recuperación.



Al decir de Velasco, desde la óptica del Gobierno hay plena confianza en que las cosas irán mejor en este año. Los indicadores de los distintos sectores económicos lo confirman. “El gasto real de los hogares calculado por la firma Raddar ha crecido de forma sostenida desde junio, después de presentar 12 meses consecutivos de contracciones. La demanda de energía y la extracción de petróleo han repuntado recientemente, el crédito dejó de contraerse. La reducción de la tasa de interés del Banco de la República contribuirá a dinamizar la actividad económica”.

¿Qué pasó con la pobreza?

En cuanto a la reducción de la pobreza y otros indicadores sociales que deben ser el fin primordial de una economía, mientras que Clavijo desconoció que la reducción de la pobreza, a niveles del 28 por ciento, se deba a una mejor focalización de las políticas del Gobierno (“Es simplemente que subió la ola con el auge de los precios de los productos básicos”), el funcionario de la cartera de Hacienda dio su punto de vista:



“Es cierto que en el 2016 aumentó ligeramente la pobreza por ingresos. Pero la pobreza multidimensional tuvo un descenso notorio. El incremento en la pobreza por ingresos se debió a los efectos del incremento temporal en la inflación, especialmente por alimentos. Este ocurrió debido a los efectos conjuntos de la depreciación del peso, del fenómeno del Niño y el paro camionero. Sin embargo, estos choques temporales ya desaparecieron...”.



En relación con los impuestos, y en particular con el incremento de la tarifa general del IVA, del 16 al 19 por ciento, mientras que para los colombianos ha sido una de las razones del freno al consumo, en opinión de Clavijo la reforma se quedó corta. “Colombia se ve abocada, en materia de reforma tributaria, a elevar el recaudo efectivo del IVA”, en parte, llevando tarifas de 0 o 5 por ciento al 19 por ciento.



Al respecto, Velasco argumenta que los resultados por recaudo de IVA contradicen la idea de que la reforma se quedó corta. “Según estimaciones de diciembre de 2016, el recaudo del IVA se incrementaría en 6,3 billones y lo hizo en cerca de 6,0 billones, atribuibles al cambio de la tarifa”, pese a que la economía creció menos.

