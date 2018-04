El crecimiento económico va de la mano de los ingenieros

No es descabellado afirmar que las diferentes ramas de la ingeniería sirven de base para jalonar las actividades constructivas, económicas y empresariales del país; de ahí que cuatro carreras adscritas a esta rama estén dentro del top diez de carreras con mayor oferta laboral según el Informe de Tendencias Laborales presentado por el portal especializado elempleo.com para el último trimestre de 2017.



Administración de Empresas, con cerca de 6.130 vacantes; Ingeniería Industrial con 3.030 e Ingeniería de Sistemas, con 2.490 puestos, conforman los tres primeros lugares de dicho ‘ranking’.

Además de la Ingeniería Industrial y la de Sistemas, Luis Alberto González Araujo, director de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (Acofi), agrega al listado la Civil, la Ambiental, la Electrónica, la Mecánica, entre otras, ya que también presentan una oferta importante.

“Estas pertenecen a áreas de desarrollo de mucho valor para el país, pero pueden generar una sobreoferta de profesionales, lo cual deben revisar los jóvenes para que tomen la mejor decisión. Hay quizás una oferta no tan conocida, pero que puede ser muy atractiva en el ámbito laboral”, agrega.

Al respecto, Eduardo Sarmiento, director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, cuenta que durante mucho tiempo las ingenierías han aparecido como las disciplinas mejor remuneradas y las de mayor demanda ya que Colombia se encuentra en el marco de un proceso importante de industrialización y modernización.



“Uno de los problemas que ha detenido el desarrollo hoy en día ha sido el excesivo dominio del petróleo, pero si el país se decide por la industrialización, el fortalecimiento de la infraestructura, es decir por el mayor uso del conocimiento, entonces la profesión de los ingenieros va a tener una proyección cada vez mayor”, añade Sarmiento.

El campo con mayor salida

El desarrollo tecnológico y el surgimiento de nuevas corrientes del conocimiento ligadas a estudios biomédicos, robóticos, de energías limpias, entre otros, ha hecho que el auge de las ingenierías enlazadas a estas áreas esté en ascenso.



De acuerdo con el director de Acofi, varios de los aspectos que el país y el mundo quieren consolidar requieren de ingenieros, por ejemplo, en Seguridad Alimentaria, Desarrollo de Infraestructura, Ciudades Inteligentes, Avances Ambientales, Inteligencia Artificial, Biomedicina, Agroindustria, entre muchos otros campos que, González reitera, necesitan el liderazgo de diferentes profesionales de la ingeniería para que propongan soluciones creativas, innovadoras, sostenibles y económicamente viables.



Y aunque el dominio de las competencias duras son algunas de las habilidades que se les exigen a estos profesionales, Juan David Tous, gerente de Comunicaciones y Marketing de Manpower Colombia, explica que la resolución de problemas complejos es una de las competencias más necesarias para el 2020 en adelante según el Foro Económico Mundial.



Esto último es considerado como la base de la ingeniería ya que, de acuerdo con Tous, estas carreras se fundamentan en la aplicación del ingenio humano para resolver problemas o para alcanzar, a través del uso de tecnología, lo que no podríamos conseguir solo con el uso del cuerpo humano.



“Entonces todas las ingenierías tienen salida, lo importante es no aplicarlas mecánicamente sino con criterio de mejoramiento del entorno y de ingenio para resolver problemas”, manifiesta.



Ahora bien, el experto de la cazatalentos Manpower explica que otro aspecto que los ingenieros deben tener en cuenta para ser unos profesionales integrales está estrechamente ligado al perfeccionamiento de sus competencias humanas, mejor conocidas como habilidades blandas. Tous señala que ahora cobra más relevancia que estas competencias sean más desarrolladas para no ser solamente un aplicador técnico del conocimiento, sino una persona con conciencia del impacto social, económico y cultural de sus acciones.



“Dominar otra lengua también es fundamental ya que muchas veces encontramos que una de las razones por las cuales a veces no podemos encontrarles empleo para sus perfiles es por la falta de un segundo idioma”, enfatiza Tous.

El mercado laboral en cifras

En el mes de diciembre del 2017, el número de oferentes registrados por áreas ocupacionales en el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (SPE) sumaba cerca de 55.466. De esta cifra, 3.374 eran arquitectos e ingenieros, 2.378 más que en el mismo periodo del año 2016. Durante todo el 2017, en el SPE se registraron cerca de 48.716 oferentes para estas dos áreas del conocimiento.

Lo nuevo

Ahora bien, según Camilo Pinillos, ingeniero civil y gerente técnico de PAYC, la innovación en estas carreras tiene mucho que ver con el avance tecnológico, por ejemplo, en el caso de la Ingeniería Civil se está implementando nueva maquinaria que desarrolla las obras con mayor velocidad, otros avances son los softwares que han mejorado su precisión, todo es más exacto gracias a estos sistemas y por ende las construcciones son de mejor calidad.



En cuanto a lo académico Pinillos menciona que ingenierías como la Biomédica es una de las más recientes y que ha tenido un gran impacto, ya que en este campo se desarrolla la medicina desde la visión de un ingeniero; para hacerse una idea esta desarrolla las máquinas para crear imágenes diagnósticas con softwares sofisticados, además de avances en herramientas para mejorar la calidad de los pacientes como las prótesis.



EL TIEMPO