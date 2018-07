PIB de Bogotá se duplicó en los últimos 20 años

últimos 20 años Bogotá duplicó su Producto Interno Bruto, pasó de crear 1.068 empresas a 71.258 y redujo su tasa de inflación en 12 puntos porcentuales, del 17% al 4,6%.



Esos son algunos de los avances que revela el informe sobre la calidad de vida en la capital Bogotá Cómo Vamos, que entregó un balance de los principales cambios en la ciudad desde 1998.

evolución de la capital en las últimas dos décadas muestra que Bogotá mejoró sus indicadores en salud pública, educación, vivienda, muertes violentas y desempeño económico. Aunque persisten desafíos en materia de seguridad, distribución equitativa del ingreso, satisfacción con el transporte público y en algunos temas ambientales.



De acuerdo con el informe, en el 2000, el PIB de la ciudad ascendía a $72.362 millones y hoy es de $147.080 millones. Del mismo modo, la base empresarial pasó de 168.972 empresas registradas a 424.471 en el 2017, además, el Distrito fortaleció sus ingresos al pasar de 46% en 1998 a 81% el año pasado.



Bogotá Cómo Vamos también muestra que el nivel de endeudamiento de la capital se ha reducido, pues el saldo de la deuda sobre ingresos corrientes pasó del 46% en 1998 al 13% en 2017.



“En 20 años, la pobreza se redujo en más de la mitad, la cobertura bruta en educación aumentó 6 puntos porcentuales (en todos los niveles), el número de afiliados al régimen subsidiado en salud creció un 28% y la desnutrición global en menores de 5 años pasó del 20% al 5%”, dice el informe.



Para 1998, Bogotá tenía seis millones de habitantes y más de la mitad de los ciudadanos utilizaba el bus y la buseta como su principal medio de transporte, el teléfono fijo era fundamental en los hogares y las cabinas telefónicas predominaban en las calles bogotanas. Para entonces, el 21% de los capitalinos consideraba que éstas eran buenas.



Además, hoy en Bogotá solo 1 de cada 10 (12%) Bogotanos está en nivel de pobreza y la cobertura bruta en media vocacional (10° y 11°) pasó del 56% en 1998 al 86% en 2017. “Veinte años atrás, 34.730 estudiantes desertaban del sistema educativo; en 2016 lo hicieron 19.449, es decir, un 44% menos”, señala el estudio.



El parque automotor no para de crecer. En los últimos 10 años el número de vehículos particulares se incrementó en un 81%. La motocicleta, en particular, tuvo un aumento del 300%. En 2008 había cerca de 900.000 vehículos particulares y en 2016 cerca de 1’600.000. Respecto a las motos, en 2007 había cerca de 115.000 y en 2016, cerca de 470.000 motos particulares.



ECONOMÍA