Este martes se inicia la etapa virtual del censo de población

Este año el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) empleará a unas 31.000 personas para saber cuántos individuos habitan el territorio colombiano. Es más del doble de la población de blancos, negros, mulatos y mestizos que se calcula había en el naciente país en el año 1560, cuando aún la raza indígena predominaba (unos 1,26 millones de aborígenes, de más de 4 millones estimado para la época de la conquista).

De la manera como se censaba hace más de cuatro centurias es poco lo que se sabe, salvo que se trataba de rudimentarios conteos en ciertas zonas ordenados por la corona española y dirigidos, sobre todo, a la población indígena.



Lo que sí es cierto es que el censo poblacional y de vivienda de este año, que inicia su primera etapa este martes 9 de enero, será el más moderno de los más de 23 realizados hasta ahora en el país, pues miles de colombianos podrán, por primera vez, responder las 50 preguntas del cuestionario base vía internet.



El uso de este mecanismo será obligatorio para funcionarios del Estado, mientras que las demás personas podrán optar por esta alternativa de manera voluntaria, según Mauricio Perfetti, director del Dane.



Quienes por comodidad, tiempo y disposición prefieran responder la encuesta del Dane por internet (eCenso) tendrán 60 días para ello, pues el plazo para acceder a la aplicación vence este 8 de marzo.



Estas personas tendrán, además, acompañamiento y asesoría permanente de funcionarios del Dane, a través de una línea telefónica gratuita de atención, chat y correo electrónico, servicios que estarán disponibles entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche durante esos dos meses.



Culminada la primera fase del censo ese día, se dará inicio, en abril, a la etapa en la que puerta a puerta, persona a persona, se realizarán las encuestas en todo el territorio nacional, proceso que finalizará en junio, es decir, tres meses después.



Con anterioridad a la visita de los censistas (dos días cuanto menos) se notificará la fecha del censo, de tal manera que, quien vaya a atender al encuestador, pueda ajustar su horario de trabajo y preparar la información de cada integrante del hogar.



Para el Dane, se entiende como hogar la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan parte o la totalidad de una vivienda, que atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común.



Las personas que hayan realizado el censo por internet (eCenso) igualmente serán visitadas y deberán presentar el código del cuestionario diligenciado al funcionario del Dane que estará plenamente identificado, lo que da por finalizada la visita, a menos que requiera cambiar algún dato suministrado con anterioridad.



Es importante saber que si por motivos de fuerza mayor el día de la visita no hay nadie en el hogar, el censista reprogramará la visita para el día siguiente. El intento del censo se hará máximo dos veces adicionales a la primera; en caso de que no se atiendan estas y tampoco se haya realizado el eCenso, tras una investigación, el Dane podrá imponer las multas correspondientes.



El reconteo de colombianos de este año tendrá un costo de 310.000 millones de pesos, no solo por el alto componente tecnológico que incorpora sino también porque demandará la contratación de una legión de 31.000 personas, entre censistas, supervisores, coordinadores operativos, apoyos informáticos y administrativos y jefes municipales, entre otros.



Su misión será llegar a todos los rincones y lugares apartados del país para recolectar la información de sus habitantes, la cual servirá de base para tener una idea más real de cuántas personas, así como en qué condiciones viven, cómo están conformados los hogares, su nivel educativo y su autorreconocimiento étnico. Todos los colombianos y extranjeros residentes en el país serán censados. El responsable de proporcionar la información debe ser mayor de 18 años.



A diferencia del censo del 2005, realizado entre el 22 de mayo del 2005 e igual fecha del 2006, en esta oportunidad la medición no tomará más de seis meses.



Los primeros en ser censados de forma presencial, a partir de abril, serán los habitantes de los departamentos y ciudades que albergan a alrededor del 60 por ciento de la población, situados en el centro del país.

Los ocho pasos básicos para hacer el eCenso

Si usted cree que la mejor alternativa para responder el censo de este año es internet, siga estos pasos:



1. Ingrese, a través del sitio web del Dane (www.dane.gov.co), al enlace del ‘Censo Nacional de Población y Vivienda 2018’.



2. Cree una cuenta de acceso. A través del correo electrónico le será confirmado el usuario y contraseña con la que podrá acceder al formulario electrónico del censo.



3. Si cuenta con conexión permanente a internet, diligencie el formulario directamente en la web del censo. Tendrá la posibilidad de hacer guardado parcial de la información y completarla en varias sesiones.



4. Una vez termine de diligenciar la información, seleccione la opción ‘finalizar formulario’.



5. Si no tiene conexión permanente a internet podrá descargar el formulario en su computador para diligenciarlo.



6. Una vez cumplido el proceso, debe ingresar de nuevo a la página del censo, subir el formulario y enviarlo.



7. Responda todas las preguntas de las cuatro secciones del formulario: ubicación, vivienda, hogar y personas.



8. Completado el proceso, recibirá por correo electrónico el código y la constancia de diligenciamiento, la cual deberá presentar a los encuestadores que visiten su hogar en la etapa puerta a puerta.

