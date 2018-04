Se declara crisis cafetera y gremio pide más protección a caficultores

“La situación es muy complicada; se cayó el mercado y la tasa de cambio, mientras que la rentabilidad es nula o negativa”, esto dirá este miércoles, Roberto Vélez, gerente de la Federacafé, durante la reunión del Comité Nacional de Cafeteros, con presencia del Ministro de Hacienda. “En esta, analizaremos qué tipos de apoyos podrá brindarnos el Gobierno, bien sea directo al precio interno o a los costos de producción, es decir, subsidiar los fertilizantes”, dijo Vélez a EL TIEMPO.

Es tal la crisis, que pedirá que se reviva el mecanismo llamado Protección al Ingreso de los Caficultores (PIC).



Al dirigente le sobran razones, pues el precio interno, comparado con el primer trimestre del 2017 ha caído 13,7 por ciento, al pasar de 864.356 a 746.304 pesos la carga de 125 kilos (dos bultos); incluso, ha llegado hasta 708.000, el más bajo en 30 meses.



En cuanto al dólar, en lo corrido del 2018 se ha revaluado 6,8 por ciento al pasar de 2.984 pesos, en diciembre del 2017, a 2.780 al cierre de marzo.



Y frente a la producción, en lo corrido del año cafetero (octubre 2017-marzo 2018) la producción cayó 8,1 por ciento al pasar de 7,9 millones de sacos a 7,3 millones de sacos en el mismo periodo anterior.

Por otra parte, los Estados Unidos anunciaron este martes su salida del Acuerdo Internacional del Café, vigente desde febrero del 2011; este fortalecía las funciones de la Organización Internacional del Café (OIC) como foro para consultas intergubernamentales, fomento a una economía cafetera sostenible, en especial, de los pequeños caficultores y de ayuda a fortalecer el sector cafetero y su expansión.



Acerca de este tema, Roberto Vélez indicó que esta decisión no impacta en la caficultura colombiana. “Lo que si se contemplaría, creo yo, es que toque pagar más plata por la membresía para estar allí”.



La nación norteamericana dejará de aportar 463.847 dólares anuales; vale la pena señalar que Colombia paga 172.888 dólares.



Para el exministro de Estado, Juan Camilo Restrepo, “el retiro de EE. UU. del Acuerdo no afectará el precio del grano pues hace años no funciona el sistema de cuotas, pero denota la inmensa indiferencia del gobierno Trump con la cooperación política con los países en desarrollo”.

La OIC, como una ONG, intermedia recursos de cooperación para proyectos de desarrollo cafetero en los países productores de África, América Latina, Asia y Pacífico, un listado amplio, tanto los que se ejecutan como los ya finalizados.



Otra de las funciones de la entidad es llevar las estadísticas cafeteras, como precios, producción, exportaciones, consumo e inventarios, entre otros; además, mensualmente su director publica un análisis de prospectiva del mercado.



Sin embargo, estas han sido cuestionadas; por ejemplo, el empresario cafetero Pedro Echavarría indicó a EL TIEMPO que una parte de la caída de los precios mundiales del grano obedece a las cifras reportadas por la OIC.



“Por qué si las dos últimas cosechas acumulan déficit de ocho millones de sacos frente a los consumos, la OIC afirma lo contrario, provocando la caída abrupta de los precios”, se preguntó.



“Tampoco tiene nada que ver que la financiación de varios programas que se ejecutan en la caficultura colombiana con la cooperación estadounidense”, concluyó el dirigente gremial.

JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ

En Twittet: @TierrasyGanados