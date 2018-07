El giro político dado en México no afectaría a la Alianza del Pacífico

La elección del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México, fortalecería la integración económica de ese país con socios como Colombia.



Todo indica, según lo expresado por el propio presidente electo, las firmas calificadoras, los analistas y algunos gremios, que las relaciones económicas seguirían en medio de la política aperturista de los últimos 30 años.



El año pasado, el país azteca compró productos colombianos por 1.536 millones de dólares, además de pasar de representar el 5,6 al 11,1 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) en Colombia, con 1.595 millones de dólares.

A su vez, en la última década, las empresas colombianas han invertido en la nación norteamericana unos 4.342 millones de dólares.



Pero, a medida que se acerca la fecha de posesión del mandatario mexicano, el 1.º de diciembre, surgen interrogantes sobre si dicho país mantendrá sin grandes cambios la política comercial, en particular con Latinoamérica.



El politólogo Detlef Nolte, exdirector del Instituto Giga de Estudios Latinoamericanos (Ilas), de Hamburgo, dijo a la radio alemana Deutsche Welle, pocos días después de ser elegido López Obrador, que lo más probable es que este siga impulsando la Alianza del Pacífico porque con esta salen ganando todos los socios.

“En sus primeras declaraciones, el presidente electo de México manifestó su compromiso de seguir con los acuerdos de integración, y no prevemos cambios sustanciales que pongan en entredicho la alianza”, advierte de su lado Javier Díaz, presidente del gremio colombiano de los exportadores (Analdex).



Entre tanto, el director de investigaciones económicas de la firma Ultraserfinco, Diego Camacho Álvarez, sostiene que el fortalecimiento del peso mexicano en los últimos días es la reacción a una reducción en la ansiedad de los inversionistas y a un discurso de López Obrador que aboga por la disciplina fiscal.



Según el analista, a pesar de la incertidumbre que genera el futuro del TLCAN (tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá) por el pedido de renegociación del primero, la economía azteca se destaca en la región por su inserción en los circuitos mundiales de comercio.

Buena noticia

César Hernández Álvarez, de la firma Multiedro Consulting, considera que la elección del candidato de la coalición es una buena noticia para las exportaciones colombianas. “En las últimas décadas, México no había sentido la necesidad de buscar nuevos socios comerciales por fuera de su vecindario”, asevera.



Esto, según el analista, se debe a que sus relaciones comerciales con Estados Unidos eran estables y le brindaban cierta seguridad sobre la demanda de bienes.



“Ahora, la llegada de Donald Trump, con políticas comerciales proteccionistas, ha puesto en jaque la balanza comercial de México. Por lo tanto, es previsible que comience a buscar el fortalecimiento de sus intercambios con los países de la Alianza del Pacífico”, añade el experto.



El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e Integración Colombo Mexicana, Eduardo Robayo Salom, sostiene que en el 2017, el déficit comercial de nuestro país con México fue de 1.901 millones de dólares –importó productos por 3.437 millones de dólares y exportó 1.536 millones–.



Ese comportamiento se debe en gran parte a que las marcas de automóviles y vehículos de carga pesada de Estados Unidos y buena parte de países del mundo tienen plantas en territorio mexicano que por su competitividad en frentes como la mano de obra, se exportan en volúmenes importantes desde allí.



A manera de ejemplo, el año pasado se matricularon en el país ante el Runt 46.777 vehículos de origen mexicano, 29 por ciento de los cuales fueron adquiridos por los importadores colombianos. Según el vocero, esa brecha se compensa con los altos montos de inversión directa de México en Colombia.



“El presidente electo ha reconocido la estructura empresarial y la importancia del aparato industrial de su país, luego no consideramos que pueda haber cambios en el modelo económico”, agrega el directivo.



También considera que la Alianza del Pacífico y otros tratados y acuerdos comerciales de México resultarían fortalecidos en el mandato de López Obrador, más si el TLCAN se renegocia y no tiene la misma apertura de los últimos 25 años.



Entre los planes del presidente Peña Nieto en México estuvo la desmonopolización de la exploración y explotación petrolera, la cual ha manejado la estatal Pemex. “Esto permitió que empresas extranjeras, incluidas las colombianas, llegaran con grandes flujos de inversión a México”, agrega César Hernández, de Multiedro Consulting.

Ecopetrol tiene dos contratos para explorar y producir hidrocarburos en aguas someras de la nación ‘manita’ desde el 2017.

Expectativa por el futuro petrolero

Un análisis de la calificadora Fitch Ratings indica que existe la probabilidad de que el electo mandatario mexicano pueda retrasar las siguientes rondas para la exploración y desarrollo petrolero y reducir el ritmo de la apertura del sector a empresas extranjeras, afectando la inversión foránea, el crecimiento económico y la producción de crudo.

ROLANDO LOZANO GARZÓN

rolloz@portafolio.co