¿EE. UU. podrá sostener crecimiento del PIB?

La primera estimación indica que la actividad económica se expandió a una tasa anualizada del 4,1 %. Es el ritmo más alto en casi cuatro años. Pero la gran pregunta es si puede sostenerse por encima del 3 %, como promete el presidente Donald Trump, o se moderará a un nivel más próximo a su potencial, del 2,5 %, ya que parte del impulso se atribuye a exportaciones de soja en anticipación al arancel chino.

El repunte es sólido frente al 2,2 % de los tres primeros meses del año, y se conoce a solo tres meses de las legislativas. En los tres trimestres anteriores ya rondó el 3 % que vislumbra el mandatario republicano y que necesita para generar ingresos a fin de costear las medidas de su plan económico, como la rebaja de impuestos. El mejor trimestre hasta ahora en la recuperación tras la crisis fue el tercero del 2014 (creció un 4,9 %).



El consumo privado, que representa dos terceras partes de la economía, se refuerza al crecer un 4 % desde un anémico 0,9 % en el arranque del 2018. Es un ritmo superior a la tendencia media del 2,6 % de los últimos años y que el presidente puede atribuir a sus incentivos fiscales. Un mercado laboral en pleno empleo, el alza de los salarios, los recortes de impuestos y el repunte de la confianza dan sustento. La inversión empresarial lo hizo un 7,3 %, se modera frente al 11 % del primero.



La solidez del indicador está dentro del nivel de tolerancia de la Reserva Federal, que tiene previsto reunirse próximamente. Lo que se espera es que deje intactos los tipos de interés entre el 1,75 % y el 2%, donde están desde junio tras siete incrementos desde diciembre del 2015.



Trump comentó públicamente, días atrás, que no está contento con esta progresión en el precio del dinero, pese a que al mismo tiempo dice que la economía va mejor que nunca. “El ritmo es increíble”, valoró el presidente, “somos la envidia económica del mundo”. En la víspera ya dijo que estaría contento con un crecimiento próximo al 4 %. El consenso de Wall Street anticipaba un ritmo próximo al 4,4 %.



Trump, acompañado por su equipo económico, dijo que EE. UU. va camino de lograr en 2018 el nivel más alto de crecimiento en 13 años. “Será superior al 3 %”, auguró, “y si se mantiene, la economía duplicará su tamaño en 10 años”.



Se espera que la Fed proceda a dos incrementos más de un cuarto de punto este año, en septiembre y en diciembre, tras las elecciones a medio mandato.



La retórica del republicano, por tanto, no deja margen ahora al equipo que dirige Jerome Powell para seguir con el plan de retirada gradual de los estímulos para evitar un recalentamiento de la economía y demostrar al mismo tiempo que no se deja influir por presiones políticas.



El sólido dato de crecimiento se publica coincidiendo con una actitud más agresiva de Trump en el ámbito del comercio. El alza de los costes por aranceles y la apreciación del dólar están obligando a las multinacionales a revisar a la baja sus proyecciones de negocio.



© SANDRO POZZI

Ediciones El País, SL 2018

@el_pais