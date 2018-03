El lujoso edificio donde viven influyentes abuelos de Bogotá

Pocas veces las personas se preguntan qué harán o dónde vivirán al llegar a una edad avanzada. Eso sí, muchos huyen de estar en un hogar geriátrico o vivir con sus hijos. Para fortuna de algunos, una nueva tendencia está creciendo en Colombia, se trata de edificios residenciales para los adultos mayores con los servicios de un club.

Leonel Duque, un anciano agraciado de 88 años, exdirectivo del Banco de la República, se fue a vivir con su esposa al único conjunto residencial de este tipo ubicado en Bogotá, en el barrio Chicó, se trata del Edificio Platino.



“Quedando solo los dos encontramos esto y nos pareció muy agradable vivir aquí en un pequeño apartamento. Esto nos ha hecho una vida muy buena porque no tenemos que pensar en estar haciendo reparaciones y nos permite, ya a nuestra edad, estar descansando y ser muy independientes de la familia”, cuenta Leonel.



Como la mayoría de personas que viven allí, este señor tiene una vida muy tranquila, su día se resume en escuchar noticias, pedir el desayuno a la cama, ir al gimnasio, caminar, almorzar, tomarse un par de güisquis y dormir.



Sus cinco hijos, decenas de nietos y su bisnieto, van a visitarlo algunos fines de semana. Esto es muy importante para ellos, que su familia esté pendiente de sus necesidades, así estén a kilómetros de distancia.



Hace cuatro años Eduardo Espinosa, de la inmobiliaria Inversiones Empricol, trajo este concepto desde Florida y desde entonces se ha expandido a varios lugares del país.



“La idea de este edificio es que los abuelos tengan calidad de vida, se integren, hagan amigos y tengan unos servicios que no los hagan salir tanto al exterior”, cuenta el administrador, Luis Alberto Duarte.



Para la mayoría de residentes ha sido una experiencia muy linda vivir allí, por la compañía, los servicios que ofrecen y porque solo permiten residentes mayores a 55 años, sin embargo, algunos van perdiendo la energía y no utilizan ningún servicio, como confiesa Carmenza de Gómez.

Los residentes pueden acceder a piscina, cine, salón de belleza, gimnasio asistido, sauna, biblioteca, salón de meditación, bbq, ‘green’ de golf, restaurante, piano - bar FACEBOOK

TWITTER

No es un secreto que vivir en este paraíso cuesta. Algunos residentes fueron directores de grandes compañías, empresarios o políticos que actualmente pagan una administración entre un millón de pesos, para los apartamentos más pequeños (72 m2), y $2’200.000, para los más grandes (140 m2).



Con el precio de la administración, los residentes pueden acceder a piscina, cine, salón de belleza, gimnasio asistido, sauna, biblioteca, salón de meditación, bbq, ‘green’ de golf, restaurante, piano - bar, donde hay música en vivo los viernes en la noche; salón de pintura y taller de memoria.



Además, según informa el administrador, ofrecen servicio de enfermería 24 horas, conciertos, un plan de actividades semanales y salidas exteriores, como centros comerciales o teatros, donde la administración asume el transporte.

Edificio Platino. Foto: Luisa Mercado / EL TIEMPO Edificio Platino. Foto: Luisa Mercado / EL TIEMPO Edificio Platino. Foto: Luisa Mercado / EL TIEMPO Edificio Platino. Foto: Luisa Mercado / EL TIEMPO Edificio Platino. Foto: Luisa Mercado/ EL TIEMPO Edificio Platino. Foto: Luisa Mercado / EL TIEMPO Edificio Platino. Foto: Luisa Mercado / EL TIEMPO Edificio Platino. Foto: Luisa Mercado / EL TIEMPO

Tener un restaurante dentro del edificio saca de apuros a muchos, algunos nunca cocinan y otros salen del trabajo a almorzar en el restaurante de su casa, según manifiestan los residentes.



“El restaurante si se paga por separado, pagan mensual y lo mínimo son 30 desayunos y 15 almuerzos. Ese plan vale $560.000”, aclara Duarte.



En la actualidad, de los 82 apartamentos del edificio, hay uno que no se ha vendido y hay tres deshabitados. El precio del metro cuadrado oscila entre los 7 y 8 millones de pesos. Sin embargo, Duarte dice que permanentemente están ocupados entre 72 y 73 apartamentos, en los que viven alrededor de 110 personas. El 85% son mujeres y el resto son hombres.



Los residentes pueden llevar a las personas que quieran por el tiempo que deseen a su apartamento. “Por ejemplo, si los nietos quieren pasar las vacaciones lo pueden hacer”, dice Duarte.



Aunque los niños tienen un salón de juegos, los residentes, que oscilan entre los 55 y 105 años, pocas veces dejan que sus nietos estén en su casa más de un fin de semana.

Hogares tipo hotel, tendencia que crece en Colombia

En Colombia viven alrededor de 8’197.745 mayores de 55 años, el 16.51% de la población, según cifras del DANE. Estas personas, requieren servicios y cuidados distintos al resto de la población, por esto, el mercado está ampliando su cobertura para las necesidades de las personas de la tercera edad.



Teniendo en cuenta la esperanza de vida de los colombianos (74 años) este negocio está en pleno desarrollo en el país.



LUISA MERCADO​

Twitter: @LuisaMercadoD