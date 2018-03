Del cruzeiro al real: la lucha contra la recesión en Brasil

En 1990 la economía brasileña padeció una recesión tan desaforada que alcanzó el 2.938 por ciento.



Era tan escandalosa y desesperada la situación para la clase media y la gente más pobre que este cronista, en julio de 1993, cuando tuvo oportunidad de cubrir la Cumbre Iberoamericana de Presidentes en Salvador de Bahía, vio en vitrinas de centros comerciales un par de zapatos, una camisa, un yin para dama y toda clase de mercancías, ofrecidas con el curioso sistema de ‘treis pagamentos’. O sea, a plazos, para dar acceso a los golpeados ciudadanos.

Como no entendimos a primera vista el mensaje, leíamos, por ejemplo, “pantalón para caballero 100.000”, decíamos ¡qué barato, sin ver que debajo advertía “× 3 pagamentos”. Es decir, 300.000. Y así era todo. Hasta donde recordamos, no ha habido en Colombia una situación como tener que comprar un cinturón para caballero a cuotas.



De vuelta a Río de Janeiro, conocimos en un andén un botadero público de monedas, en el llamado parque dos Ipes, si no recuerdo mal, porque ya era tan nulo el valor de estas fracciones de cruzado que resultaba mejor arrojarlas que llevarlas en el bolsillo, ni siquiera como reliquia numismática.



Río es una ciudad turística pero señorial, donde hay calles adoquinadas con retal de mármol negro nacional, que hacen evidente que allí hubo y sigue habiendo mucho dinero.



Para mitigar la situación, lo supe después, cuando pude regresar, el Gobierno subsidiaba todo, el transporte público, la educación, porque un salario mínimo equivalía a, por decir un ejemplo, algo así como unos 60.000 pesos colombianos mensuales.



Como Brasil es un país de asombrosos extremos, de esos 60.000 pesos una persona dedicaba 10.000 o 15.000 al mes, o más, a pagar su membresía a un bloco (ese tipo de descomunales comparsas de las que suele mostrarnos la televisión cuando llegan los carnavales), porque el carnaval, la rumba, la caipirinha, ‘a brincadeira’, lógicamente, están primero que todo lo demás.

FRANCISCO CELIS ALBÁN

Editor de EL TIEMPO