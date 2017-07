Fiebre aftosa revive dudas sobre control sanitario del ICA

Pasó casi una década, desde el 2009, en la que parecía que la aftosa en Colombia ya estaba bajo control, pese al temor latente que supone la vecindad con Venezuela, un país que no es eficiente en su vacunación bovina contra esta enfermedad que ataca a animales de pezuña hendida, como vacas, cerdos, cabras o búfalos, sin afectar al ser humano, aun cuando consuma carne o leche de ejemplares infectados.

Hoy, tras un brote que contagió a siete reses en Tame (Arauca) y un segundo ataque del contagioso virus en 136 animales en zona rural de Yacopí (Cundinamarca), cuyo sacrificio aún no se ha efectuado, por la dificultad de acceso al predio en el que se presentó el hecho, el pánico cunde y la reacción más común ha sido buscar culpables.



“El Gobierno descuidó la frontera con Venezuela” son las cuentas de cobro que le pasarán al Ministerio de Agricultura y al ICA, que serían llamados a debate de control político tan pronto se instale el Congreso, el 20 de julio, según anunció el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, quien considera que “la situación es grave”.



Mientras el país debate entre quién se descuidó, se vacunó o no, o se critica que el Ministerio de Agricultura minimizó la situación al anunciar un ‘parte de tranquilidad’ tras el control y declaratoria de la emergencia sanitaria con el primer foco de aftosa, los mercados internacionales (se habían logrado 17) están vetando la carne y derivados del ganado provenientes de Colombia.



“Tenemos cerrado Perú, Chile, Ecuador (no recibía carne sino material genético, como semen y embriones). Panamá cerró, no recibía carne sino derivados lácteos y carne procesada. Nos cierra Curaçao, el tercer destino de carne colombiana, y cierra Rusia que era el primero. Todo es temporal, como medida preventiva”, dijo el gerente del ICA, Luis Humberto Martínez. A esta lista se agregó México el viernes de esta semana, que cerró su importación de lácteos.



El investigador Andrés Espinosa Fenwarth, quien fue integrante de la Misión Rural, viene argumentando que, “en los últimos 10 años, el ICA se ha convertido en la entidad más opaca y politizada”, mientras que Martínez argumenta que, en este y en otros casos de manejo sanitario se ha impuesto el carácter técnico, tanto de la institución como el suyo.



Es mucho lo que está en juego en esta situación. En el sector ganadero, que es el primer impactado con la emergencia sanitaria por aftosa, que implica inmovilización de animales, hay 400.000 colombianos que se dedican a esta actividad. Entre todos, según los registros de vacunación del segundo ciclo en el 2016 del ICA, tienen 23.758.794 de bovinos protegidos, una cobertura del 97,8 por ciento.



Para la economía del país también hay un efecto fuerte puesto que, según el Dane, en el 2016 se exportaron 9.703 toneladas de carne, principalmente a Rusia y Jordania. Otra de las ventas externas de Colombia relacionadas con este sector es la exportación de ganado en pie.

Durante el 2016 se enviaron 87.346 animales y todos esos movimientos económicos representaron ingresos por 50,5 millones de dólares, que empezarán a reducirse tras la pérdida de la certificación de país libre de aftosa la cual se tardaría en recuperar, según las autoridades sanitarias, entre 4 y 6 meses si no se presentan nuevos focos.

‘Que los ganaderos no apoyen lo ilegal’

Si se tomó la medida de inmovilizar el ganado, ¿por qué llegó el virus al centro del país?

Le quiero decir al país que ni el ministro, ni el gerente del ICA ni el Presidente trajeron la aftosa. Eso llega, es un caso fortuito que nadie quisiera que sucediera. Desafortunadamente pasó. Hay muchos controles, pero el negocio de traer ganado de contrabando de Venezuela es muy lucrativo. Resulta atractivo para los comercializadores inescrupulosos. El llamado a los ganaderos es que se abstengan de comprar animales de contrabando. El riesgo es para ellos y para Colombia.



Muchos sienten que las medidas son reactivas y no preventivas. ¿Por qué?



En el 2008, en Norte de Santander salieron 7 focos. En Ipiales (2009) fue uno solo. No se puede asegurar cuál será el comportamiento. Siempre dijimos que era posible una réplica. Lo que nos sorprende es que no tienen coincidencia un foco con el otro.



Pero, si hubiera controles, el temor sería menor...



Las cifras lo muestran. Hace 15 días incautamos un camión con 14 animales, 4 tenían hierro venezolano. El fin de semana pasado la Policía aduanera incautó 100 reses en la Guajira y fueron sacrificadas. Vamos dando golpes, pero los contrabandistas buscan mecanismos para evadir los controles.



¿Cuál es la realidad de la vacunación. Se habló de 97,8 % y ahora, donde se presentó el nuevo foco, solo es de 50 %?



Las coberturas están ahí. No hay de dónde inventar. Hay zonas del país de difícil acceso en las que no se tienen niveles altos. La cobertura nacional es del 97,8 por ciento, y es buena, así lo reconoce la autoridad mundial en sanidad (OIE). Como ICA no ejecutamos el ciclo, lo supervisamos. Los ganaderos son los dolientes de todo este proceso. Los comités son los mismos. Ahí no hay cambio. Lo único que cambió fue la parte operativa, el que coordinaba, que era Fedegán y el Fondo Nacional del Ganado.



¿Qué pasa con el ICA como institución?



El ICA es una entidad eminentemente técnica.



Pero se la tilda de politizada...



Siempre vamos a tener oponentes al Gobierno. Aquí hago la salvedad de que este es el primer brote de aftosa que se presenta en este Gobierno. En el anterior hubo 5. Tenemos 14 direcciones técnicas y son lo más sagrado del ICA. Son de libre nombramiento y no he cambiado sino uno, porque presentó la renuncia.



¿Hay corrupción en el ICA, se deja pasar contrabando?



Puede haber corrupción en el ICA. Cómo no va a haber si un ganadero se acerca a un determinado punto de expedición de guías a chantajear al funcionario, a decirle, auméntame el inventario que voy a meter unos animales de contrabando y aquí tienes esto. Nosotros no patrocinamos lo que pone en riesgo la sanidad del país. Funcionario que se preste para esos chantajes se expone a ser judicializado.



Tenemos 3 en esa situación. Hay más de 10 procesos en curso que deben terminar en capturas. Pero también llamamos a los ganaderos a que no se presten para actos irregulares.

¿Cuál cree que es el talón de Aquiles del ICA?



El presupuesto. El recorte este año sería de 110.000 millones de pesos. Con la ley de adición presupuestal nos devolverán de eso 60.000 millones. Esta entidad, que requiere fortalecer temas misionales de monitoreo, inspección y vigilancia sanitaria, debe ser la menos afectada, aun en momentos económicos difíciles.

‘Hay 19 cuellos de botella del ICA’

El Gobierno dio un parte de tranquilidad y se presentó nuevo brote de aftosa. ¿Qué evidencia esto?

​

Esto evidencia premura oficial y confirma el desconocimiento del origen viral y altamente contagioso de la aftosa, vinculado con el tránsito de animales sin control sanitario desde Venezuela. Es posible que este ‘parte de tranquilidad’ se hubiera emitido de manera prematura para no afectar la feria de Agroexpo, pese a las recomendaciones de Asocebú al ICA de no autorizar exposiciones de ganado bovino hasta que se normalice la situación sanitaria.



¿Tras un foco se puede presentar réplica?



Desde la perspectiva técnica, podríamos aceptar que un nuevo brote de aftosa en una zona vecina es una réplica del virus original, pero concluir que el foco de aftosa de Yacopí es una réplica del virus detectado en Tame es un despropósito, ya que puede confundir al país pecuario y relajar, de manera antitécnica, la emergencia sanitaria declarada por el ICA.



¿Cómo evalúa el manejo sanitario del ICA?



Es forzoso reconocer que el ICA ha perdido la credibilidad técnica y científica que tenía en el pasado como autoridad sanitaria, ente oficial que en lugar de favorecer la prevención y la erradicación de plagas y enfermedades que afectan las plantas y animales actúa en el terreno del control de las emergencias sanitarias.



¿Los cuellos de botella que le identificaron al ICA se han superado?



La Misión Rural, con el patrocinio del PNUD, me encargó recientemente la elaboración de un mapa de riesgos de la política sanitaria del ICA. El estudio identificó 19 cuellos de botella, que no han sido superados por ausencia de interés oficial. Politización y fragilidad institucional; presupuesto insuficiente; ausencia de visión de largo plazo; servicios sanitarios reactivos y no preventivos; pobres avances en trazabilidad animal; baja capacidad técnica para definir zonas libres y de baja prevalencia de plagas y enfermedades son algunos.



¿Cómo sustenta que el ICA se politizó?



En opinión de los funcionarios del ICA entrevistados para mis dos trabajos de consultoría sobre la entidad (2015-2016), “la política es el tomador de decisiones sobre el recurso humano, que no obedece a las necesidades de un aparato productivo, ni entiende la importancia de la normativa para exportar”. El caso de los gerentes del ICA en los departamentos es también preocupante y dramático. Sus nombramientos dependen, en última instancia, de los gobernantes.



¿En qué se evidencia que hay reducción en el nivel técnico del ICA?



El caso más emblemático es el de aftosa. Deyanira Barrero, exfuncionaria encargada de la sanidad animal, hoy coordina desde la FAO el equipo técnico del Proyecto para el Control Progresivo de la Fiebre Aftosa en la Región Andina. No tuvo otra alternativa que buscar otros horizontes en los que sí valoraran las capacidades técnicas y científicas de nuestros connacionales.



También se evidencia en los pobres avances en trazabilidad y politización de la vacunación ganadera, que son la esencia del sostenimiento de nuestro estatus internacional de país libre de aftosa con vacunación.



MARTHA MORALES MANCHEGO

Redacción Economía y Negocios