‘Daremos más apoyo a los planes de vivienda’: Pablo Obregón

El presidente del consejo directivo y director encargado de la entidad, Pablo Obregón Santo Domingo, afirmó que están pasando por un proceso de rediseño de sus actividades, pero siguen apoyando con grandes proyectos de viviendas de interés social (VIS) y con el desarrollo integral de comunidades sostenibles.

Algunas apreciaciones del directivo, en diálogo con EL TIEMPO.



¿Cuándo nombran director en propiedad?



El director renunció en diciembre y estoy encargado hasta que termine un proceso de rediseño interno de la fundación.



¿Por qué esa transición de varios meses?



Además de mejorar los procesos, y con los grandes proyectos de viviendas de interés social (VIS), hacemos un monto importante de donaciones a otras causas como medioambiente, primera infancia y educación; es decir, queremos ver cómo nos enfocamos mejor.



También en el área de desarrollo de microempresas, que fue muy importante para la institución, tanto en temas de crédito como de capacitación, se planea reforzar las asesorías y la formación.



¿Fomentarán las pymes?



Queremos llamarlo Desarrollo Empresarial para que tenga ese enfoque y no el de microfinanzas.



¿Cuál fue el más reciente trabajo en el frente de educación?



En Cartagena, se inauguró un segundo gran colegio en la Ciudad del Bicentenario y estamos planeando el tercero.



¿Fue solo de la fundación?



No, fue construido por el Gobierno, con recursos del Estado, y de los gobiernos locales; también los de la Fundación Argos y Electricaribe.



¿Ese programa tendrá continuidad?



Los macroproyectos de VIS nacieron en el segundo mandato del expresidente Uribe y en la ley del Plan de Desarrollo salió la legislación para aprobarlos.



La FMS logró que en Barranquilla, Villas de San Pablo y en Cartagena se ajustaran a las normas; el tercero fue Ciudad Verde, en Soacha, Cundinamarca.



¿A qué grupo poblacional está dirigido?



Los hemos dedicado, principalmente, a atender a la población de dos salarios mínimos de ingreso y menos.



Allí es donde está la falla de mercado más grande y donde es más difícil que llegue.



Ello para canalizar los subsidios del Gobierno y el énfasis de la política de vivienda. Ahora, estamos dialogando con compañías desarrolladoras inmobiliarias y constructoras, que atienden generalmente el mercado VIS.

¿En dónde?



En el caso de Barranquilla, va a tener entre 18.000 y 20.000 familias viviendo en el macroproyecto; y en Cartagena, entre 25.000 y 35.000, dependiendo de la densidad y la altura.



¿Cuántos son los recursos de este año de la Fundación para los proyectos?



Varían un poco porque depende del monto de las donaciones que se entregan. En el 2017, quizá estemos entre los 15.000 y 20.000 millones de pesos de presupuesto propio.



¿Cómo se articulan las labores altruistas que les transmitieron los empresarios Mario y Julio Mario Santo Domingo?



La Fundación Mario Santo Domingo, en la práctica, es familiar y no tanto empresarial. Es decir, los recursos provienen de la donación de la familia a un patrimonio de la institución y no de las empresas que ellos forjaron.



¿La situación de la economía del país ha impactado los proyectos?



Depende, porque hay fundaciones que derivan recursos de las empresas y pueden haber disminuido su capacidad.



Hay otras que cuentan con patrimonio propio y, en ese caso, no deben afectarse en gran medida. Hay otras que dependen mucho de contratación con el Estado y van a tener más problemas bajo las nuevas reglamentaciones.



¿Cómo les impacta la reforma tributaria?



Seguramente será más difícil el trabajo de las pequeñas y medianas porque existe la obligación de entregar más reportes e información adicional.



Para las grandes, quizá el efecto no sea representativo; la única preocupación que tienen es con respecto a la contratación estatal. Entendemos que las razones de evitar los abusos que se han dado en el pasado con la figura de entidad sin ánimo de lucro, de la contratación con el Estado, con personas vinculadas con la propias fundaciones y el desvío de algunos recursos, han llevado a unos niveles de control importantes.



Eso también va a generar que muchas fundaciones que tienen recursos para aportar a proyectos del Gobierno tengan dificultades para ejecutarlos.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS