Cerca de $ 1 billón de las cuentas abandonadas ya están en el Icetex

Al menos 990.000 millones de pesos de los recursos que cientos de colombianos tienen abandonados en cuentas corrientes y de ahorro del sistema financiero ya se encuentran en poder del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), entidad que ahora los administra con el propósito de destinar sus rendimientos a financiar estudios de especialización fuera del país de las personas de bajos recursos que así lo demanden.

Es el balance que arroja la Ley 1777 del 2016 a dos años de su expedición y que ordenó a las entidades financieras que manejan cuentas de ahorro y corrientes del público a trasladarle al Icetex los saldos depositados de las que no presenten ningún movimiento en los últimos tres años y que, por lo tanto, se consideran abandonadas por sus titulares.



Dichos recursos, que nunca dejan de ser propiedad del cuentahabiente, permanecen en un fondo especial creado para su administración y hasta la fecha han arrojado unos rendimientos cercanos a los 50.000 millones de pesos, los cuales la entidad oficial viene destinando a la financiación de planes educativos de los colombianos en distintas universidades del mundo.



“Con los recursos obtenidos de la administración de cuentas abandonadas se ha ayudado a unos 6.500 jóvenes a acceder a distintas universidades y se financia, además, el programa Colombia Científica, que proyecta tener más de 200 beneficiarios en el exterior y promover la calidad (académica)en más de 32 universidades”, explicaron funcionarios del Icetex.



La Ley de cuentas abandonadas entró a regir el 2 de febrero de 2016 y la misma fue reglamentada cuatro meses después (15 de junio) a través del Decreto 953 expedido por el Ministerio de Hacienda.



La iniciativa –de origen parlamentario– estableció que solamente las cuentas (corrientes o de ahorro) con un saldo por encima de las 322 UVR, es decir, unos 81.600 pesos y que no presentaran ningún tipo de movimiento de sus titulares en los últimos tres años, debían pasar al Icetex para su administración.

Salen los primeros dineros

Hasta antes de la expedición de esa norma en los establecimientos financieros solo se manejaba el concepto de cuentas inactivas, entendidas como aquellas sobre las cuales sus titulares no habían realizado ningún tipo de movimiento en el último año.



Así las cosas, los recursos que permanecían en estas, pertenecientes no solo a personas naturales y empresas privadas, sino también a distintas entidades de carácter público u oficial superaban los 6,5 billones de pesos, según estadísticas de la Superintendencia Financiera.



Pero con la entrada en vigencia de la Ley 1777, cerca de 795.000 millones de pesos quedaron clasificados como abandonados, por lo que, a partir del 1.° de agosto de 2016, se les comenzó a dar traslado al Fondo Especial creado y administrado por el Icetex.

De esos recursos, 87.522 millones de pesos (cerca del 11 por ciento) salieron de cuentas corrientes privadas abandonadas, otros 35.546 millones (4,5 por ciento) de cuentas oficiales, mientras que 671.513 millones (84,5 por ciento) de cuentas de ahorro abandonadas por personas naturales, indican las cifras de la Superfinanciera.



Recursos que vienen en aumento desde entonces, pues hasta noviembre del año pasado, de las cuentas de ahorro abandonadas por las personas ya habían salido cerca de 764.000 millones de pesos, de las corrientes oficiales 47.449 millones y de las corrientes privadas otros 103.783 millones.



El saldo de estas últimas, trasladado al Icetex entre noviembre del 2016 e igual mes del año pasado, creció 33,5 por ciento, mientas las corrientes y de ahorro privadas lo hicieron al 18,6 y el 13,8 por ciento.



Lo que pocos saben es que en el sistema financiero colombiano había hasta noviembre del año pasado más de 61 millones de cuentas de ahorro, aunque las estadísticas del sistema apuntan a que al menos la mitad de estas se encuentran inactivas, es decir, que sus titulares no han realizado un movimiento de estas en el último año.



Los recursos depositados en estas, para esa misma fecha, rondaban los 5,9 billones de pesos, según la Superfinanciera. Cabe anotar que para que estas sean clasificadas como abandonadas deben superar los tres años ininterrumpidos sin movimiento alguno.



La norma es clara al señalar que bajo ninguna circunstancia los dueños de esos dineros pierden la titularidad sobre los mismos, en tanto que el Icetex es tan solo un administrador de estos y tiene la obligación de invertirlos .



Así, si una persona desea recuperar el dinero que tiene en una cuenta de estas, solo debe acercarse a su banco y solicitar los recursos demostrando que es el titular de la cuenta. La entidad, por su parte, no debe tardar más de un día en verificar la información y en devolver los recursos.

Si tiene cuentas abandonadas o inactivas, esto le interesa

Para que una cuenta de ahorro o corriente sea declarada abandonada no debe haber tenido ningún movimiento en tres años ininterrumpidos.



Una cuenta es considerada inactiva si su titular no ha realizado ningún movimiento en el último año.



El titular de una cuenta de ahorros o corriente inactiva o abandonada nunca pierde sus derechos sobre los recursos que tenga depositados en estas.



Si su cuenta fue clasificada como inactiva o abandonada y quiere recuperar sus recursos, diríjase a la entidad donde la tiene y solicite el reintegro del dinero.



Recuerde que la entidad puede tardarse máximo un día en devolverle el dinero, pues debe antes verificar que quien solicita los recursos es el titular de la cuenta y que esta sí existe.



Tenga en cuenta que los recursos se devolverán a su dueño con los rendimientos pactados y acumulados.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

Twitter: @CarlosGarcíaM66

artgar@eltiempo.com