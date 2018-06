Estados Unidos, con el desempleo más bajo en 18 años

01 de junio 2018 , 09:02 a.m.

01 de junio 2018 , 09:02 a.m.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en mayo y la tasa de

desempleo cayó a un 3,8 por ciento, su nivel más bajo en 18 años, lo que apunta a condiciones del mercado laboral que mejoran rápidamente y que podrían incrementar las preocupaciones sobre la inflación.

El esperado reporte divulgado este viernes mostró que las nóminas no agrícolas subieron en 223.000 el mes pasado, dijo el Departamento del Trabajo.



La caída de una décima porcentual de la tasa de desempleo la llevó a un nivel no visto desde abril de 2000.



La tasa de desempleo está ahora en el 3,8 por ciento proyectado por la Reserva Federal para fines de este año. Economistas consultados en un sondeo de Reuters proyectaban que las nóminas no agrícolas subirían en 188.000 el mes pasado y que la tasa de desempleo se mantendría en 3,9 por ciento.



REUTERS