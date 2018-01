Desaceleración saca del mercado a los paracaidistas de la construcción

Con la evidente desaceleración económica del año pasado en el país, otro tema que volvió a relucir en el sector de la vivienda fue la participación de los llamados ‘paracaidistas de la construcción’, pero, sobre todo, su salida gradual del mercado al no poder responder, en algunos casos, con lo prometido a la hora de vender los inmuebles.

Muchos de estos inversionistas, que actúan con compañías establecidas y, por lo tanto, legales, lo hacen en coyunturas especiales, sobre todo cuando ven oportunidades de altos precios. Fue así como algunos llegaron a pescar en río revuelto y sin conocimiento del negocio, sobre todo en Bogotá, aunque puede suceder en cualquier ciudad.



De acuerdo con Luis Aurelio Díaz, gerente del Grupo Oikos, durante el auge varios de los paracaidistas entraron y generaron expectativas a los compradores. Sin embargo –señala el directivo–, ofrecieron productos con una proyección aparentemente clara al comienzo, pero que cambió durante y al final del proceso por las eventualidades económicas, y, por lo tanto, incumplieron.



Una de las variables estuvo relacionada con los precios, debido a que estas firmas al no tener el bagaje ni el conocimiento se fueron acomodando a la demanda propia de la época de vacas gordas, cobrando más. Entonces, señalan los observadores, entorpecieron el mercado.



Aunque analistas consultados reconocen que aumentos recientes en los valores de las viviendas tan altos como los del 2012 y el 2013 (11,33 y 10,59 por ciento, respectivamente) no fueron causados solo por este fenómeno, sí consideran que su presencia tuvo algo de responsabilidad, así fuera mínima.



Hoy, vale aclararlo, los precios siguen aumentando, pero en una menor proporción: 6,59 por ciento anual en el tercer trimestre del 2017, y esto sería determinante para que esas compañías desaparecieran gradualmente, a la espera –una vez más– de un nuevo auge, que es el imán que las trae.



De acuerdo con Díaz, no hay duda de que su aparición “quita mercado” y “las consecuencias son negativas, ya que no entregan el producto como corresponde o no cumplen con el inicio de las obras en las fechas acordadas porque, además, no logran el cierre financiero”.



El consultor de banca de inversión César Llano cita el caso particular de Pasadena, en el norte de Bogotá, un sector de renovación en el cual los precios se dispararon porque se atomizó con la llegada de compañías pequeñas.



Según Llano, “hoy están comprometidas en sus finanzas y otras variables, y el problema es que la demanda no está respondiendo. Esos proyectos (vale insistir en que no son ilegales) estarían aprovechando el apalancamiento de los subsidios para salir adelante”.



De cualquier forma, anota el abogado Juan Manuel González, aunque en el sector de la construcción siempre han existido desarrolladores no profesionales, la esperanza está en el efecto que generen normas como el Estatuto del Consumidor, las normas técnicas de construcción y, en general, la reglamentación exigente de los últimos años.



“Esto busca profesionalizar más el sector, de tal manera que los constructores sean aquellos que ejercen la actividad con conocimiento técnico, experiencia y capacidad financiera. De todas formas, en todos los casos de desaceleración, los primeros desarrolladores que salen del escenario son precisamente aquellos que no cumplen estas condiciones, y así ha pasado en el país”, concluyó.

En busca de salvavidas

Mario Ciardello, gerente de la constructora Amarilo, va más allá, pues advierte que ese tipo de ‘constructores’, al ver que no tienen liquidez ni logran puntos de equilibrio, acuden como tabla de salvación a las firmas de trayectoria para venderles los proyectos o invitarlos a que participen.



Aunque algunos consideran que eso es posible y ayudaría a conservar tranquilo al sector y al potencial comprador –porque los constructores profesionales tienen solidez económica y la experiencia para sacar los proyectos adelante–, también merece una evaluación cuidadosa.

Valor de vivienda subió 5,21 %

Los valores de las viviendas usadas crecieron en el 2017 5,21 por ciento, en 22 ciudades del país (que no incluyen a Bogotá), de acuerdo con el Índice de Valoración Predial (IVP) que mide el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



De esta manera, la valorización del año pasado fue 0,27 puntos inferior a la del 2016, comenta la Federación de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas).



“El valor se ha mantenido durante el año, lo que es un indicador de la positiva dinámica de los bienes usados durante un año lleno de altibajos en el sector”, dijo María Clara Luque, presidenta de Fedelonjas.



En Cúcuta, que está entre las tres ciudades en las que se registró más valorización, el indicador es de 7,22 %, similar a Popayán, con 7,10 %, y Riohacha, con 6,52 %.



Otras ciudades que también tuvieron valorizaciones por encima del promedio nacional son Cali, con 6,3 %; Quibdó, con 6,11 %; Valledupar, con 5,96 %; Pasto, con 5,9 %; Tunja, con 5,85 %; Pereira, con 5,85 %; Villavicencio, con 5,76 %; Bucaramanga, con 5,7 %, e Ibagué, con 5,47 %.



En el extremo opuesto se ubicaron Armenia (2,63 %), Manizales (2,87 %), Neiva (3,13 %), Cartagena (3,29 %), Montería (3,43 %), Santa Marta (4,57 %), Barranquilla (4,74 %), Sincelejo (4,81 %), Florencia (5,06 %) y Medellín (5,11 %).



Hay que recordar que este índice estima los cambios de valor en los inmuebles destinados a vivienda y analiza 22 ciudades, entre las que se excluye a Bogotá debido a que cuenta con un indicador calculado por la autoridad catastral local.



GABRIEL E. FLÓREZ G.

Economía y Negocios

Twitter: @GabrielFlorezG