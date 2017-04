Preocupa la desaceleración de la economía / Análisis Unisabana

A inicios del año las diferentes proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otras instituciones financieras colombianas auguraban para el 2017 un crecimiento del PIB significativamente superior al del 2%, registrado en 2016.



Para el caso del FMI, el crecimiento proyectado originalmente en 2017 para enero era de 2,6% y algunas otras entidades, mucho más optimistas, pronosticaron un 3% para el año



No han pasado ni cuatro meses del año y prácticamente todos los pronósticos optimistas han sido corregidos a la baja; el FMI la semana anterior el pronóstico de crecimiento fue recalculado de 2,6% a 2,3%, y según una reciente encuesta de Fedesarrollo los analistas del mercado han reducido sus pronósticos de crecimiento para 2017 a un 2%.

Al mirar los primeros datos disponibles en detalle para los primeros meses del año, se puede apreciar como el dato de la producción real de la industria manufacturera tuvo una caída del 3,2% en febrero respecto al mismo mes en 2016. Claramente el choque positivo que le dio al sector la entrada de Reficar el año pasado empieza a desaparecer y para este primer trimestre el crecimiento de la industria estará en terreno negativo y jalará el crecimiento del PIB hacia abajo.



Por otra parte, según la encuesta de comercio al por menor del DANE, para enero y febrero se muestra una variación negativa de las ventas reales.



Este panorama ha hecho que cambien las proyecciones y hace presumir que el dato de crecimiento para la economía colombiana del primer trimestre de 2017, que saldrá el próximo mes, no será superior al 1,5%.



El programa Colombia repunta, lanzado por el Ministro Cárdenas en febrero, parece no haber arrancado fuertemente con su objetivo de alcanzar un crecimiento de 2,5% que ya nadie espera. Y si bien es cierto que es prematuro para cuestionar los alcances de este plan, ya en los medios nadie volvió a hablar de “Colombia repunta”.



Seguramente este plan pronto quedará en el olvido como pasó con el famoso discurso de “La nueva economía” que se promocionó en 2016 y en el que tampoco se logró el propósito de llevar las exportaciones a niveles importantes basados en una tasa de cambio devaluada.



La situación económica no es clara y los escenarios para nada son positivos. Importantes economistas, como Eduardo Sarmiento y Salomón Kalmanowitz, han alertado un riesgo de recesión y han incitado al Banco de la República a acelerar la baja de las tasas de interés.



Habrá que preguntarse si una obsesión por un rápido retorno al rango meta de la inflación objetivo está por encima del crecimiento y más cuando hay alertas de una desaceleración de alto impacto. Como le reconocen diversos economistas de diferentes escuelas alrededor del mundo, habrá que repensar la macroeconomía y esto incluye una mayor flexibilidad con el régimen de la inflación objetivo.



Desafortunadamente durante el primer trimestre del año el debate de coyuntura en los principales medios de comunicación ha estado fuertemente marcado por el tema de la corrupción alrededor del caso Odebrecht y en las últimas semanas otros temas recurrentes, como la crisis de Venezuela, han estado en la primera plana.



Estas noticias han llevado a que el mal desempeño de la economía para el comienzo del año haya sido un tema marginal que solo algunos columnistas especializados en temas económicos han señalado. No obstante, en mayo saldrá la cifra oficial de crecimiento que puede dar mayores sorpresas a la baja, y que probablemente traiga de nuevo el tema de la desaceleración económica al centro del debate. Tal vez la realidad es que no se ha tocado fondo en materia económica y tal vez el 2017 no sea mucho mejor que el 2016 como se esperaba.



Diego Guevara

Profesor del programa de Economía y Finanzas

Universidad de La Sabana