Emiten decreto para dejar dependencia de energía hidroeléctrica ​

Colombia busca promover un uso mas amplio de proyectos de autogeneración de energía renovable.



El país, que depende en gran medida de la energía hidroeléctrica, publicó un decreto diseñado para simplificar la instalación de pequeños sistemas de energía y detallar los procedimientos para conectarlos a la red y vender el exceso de energía al mercado local, según un documento del Ministerio de Minas y Energía.



Más de 70 por ciento de los 16 gigavatios de potencia instalada del país en 2015 provenían de la energía hidroeléctrica, según Bloomberg New Energy Finance.



Tenía cerca de 18 megavatios de energía eólica y no solar, con 150 megavatios de viento y 120 megavatios de proyectos solares que se espera sean puestos en servicio a finales de 2020.

Y es que el mundo entero se está moviendo hacia la energía renovable. Es así como, las empresas buscan alianzas para fortalecerse en estos negocios. Según Bloomberg, Engie SA está considerando una oferta por la empresa alemana de

energía renovable de RWE AG, Innogy SE, la cual tiene un valor de mercado de unos 18.600 millones de euros (US$19.800 millones), según fuentes familiarizadas con el asunto.



El ex monopolio francés de gas natural está hablando con asesores y aún no ha llegado a una decisión, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas.



RWE es propietario de cerca del 77 por ciento de las acciones de Innogy tras escindir la companía el año pasado.



Las deliberaciones son preliminares y podrían no resultar en una oferta, puntualizaron las fuentes.