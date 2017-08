11 % de colombianos han presentado su declaración de renta

El pasado 9 de agosto, cuando se cumplió el primer día dentro del calendario de últimas fechas para presentar la declaración de renta como persona natural, según los dos últimos dígitos de la cédula, la Dian reportó la participación de 27.267 contribuyentes.



Hay que destacar que, aunque existe la posibilidad de hacer el trámite a través del programa Ayudarrenta y luego, imprimir el formulario para llevarlo al banco y completar así el proceso, gran parte de los colombianos sigue prefiriendo declarar en forma litográfico, es decir, imprimen y luego completan los datos.​

De acuerdo con los reportes de la Dian, de los declarantes que se presentaron el 9 de agosto, 15.494 usaron la declaración litográfica y los restantes 11.773 lo hicieron a través de los medios virtuales.



En total, hasta el momento, van 233.520 personas que han cumplido con su obligación tributaria, pues en días anteriores a las fechas de vencimiento, realizan su trámite.

Este es uno de los aspectos a destacar dentro de este proceso que se extenderá hasta la mitad de octubre. No es necesario esperar la fecha última, pues la tarea se puede cumplir con antelación sin ningún inconveniente.

Al finalizar el calendario de vencimientos 2'100.000 colombianos habrán tenido que presentar la declaración de renta en esta etapa, con lo cual, la Dian aspira a recaudar 1,6 billones de pesos. No obstante, ante las críticas que viene haciendo el centro de pensamiento Anif, sobre el riesgo de no lograr la meta total de recaudo del año, pactada en cerca de 140 billones de pesos, el director de la entidad, Santiago Rojas, indicó que si bien habrá una reducción, debido a que la situación de la economía en el país no será la que se esperaba cuando se estableció la cifra, el efecto será el siguiente: "Si se esperaba un incremento en 3 por ciento del recaudo, con respecto al año anterior, solo será del 2 por ciento".



