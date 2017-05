Declaran desierta licitación para terminar obra de ‘La Línea’

El Invías declaró desierto este miércoles el proceso con el que se busca contratar el 12 por ciento de los trabajos que permitirán terminar las obras de construcción del Túnel II Centenario y Segunda calzada Calarcá-Cajamarca, una obra para la cual la entidad dispone de un presupuesto de 226.742 millones de pesos.

De acuerdo con el director de este organismo, Carlos Alberto García Montes, en el cierre de la licitación no se presentaron propuestas de compañías nacionales ni extranjeras interesadas en culminar estas obras.

“Conforme a la ley, hemos estado reuniéndonos con todas las personas que han manifestado su interés durante el proceso de las visitas, en la audiencia de riesgos, en las observaciones que adelantaron en los procesos de prepliegos y de pliegos, con el propósito de entender cuáles fueron las razones por las que esas firmas se abstuvieron de presentarse y hacer los ajustes al pliego para volver a sacar la licitación”, explicó García.



Entre esos motivos está que el nuevo contratista no tendrá anticipos para la realización de obras, lo que frenó a varios de los interesados que no tenían capacidad financiera para asumir esos dineros.



La otra razón, según las empresas, fue que tanto el presupuesto como el plazo establecido podrían llevar a posibles incumplimientos y, por ende, no podían asumir ese riesgo, sobre todo en este proyecto.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS