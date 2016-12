Columna vertebral de la reforma tributaria, a votación este jueves

En medio de fuertes diferencias en temas críticos, y habiendo evacuado cerca del 70 por ciento del articulado del proyecto de reforma tributaria, Mauricio Lizcano, presidente del Senado, determinó levantar la plenaria y convocó a una nueva sesión para este jueves a las 10 de la mañana en la que se retomará la discusión y votación de esta iniciativa.



La aprobación en bloque de 242 artículos del proyecto de reforma tributaria, esto es, un 66 por ciento del articulado, en las primeras horas de discusiones hicieron pensar a algunos parlamentarios que este miércoles quedaría votada la totalidad de la iniciativa tributaria, con lo que el paso por seguir sería esperar la conciliación con lo aprobado en la plenaria de la Cámara.



No obstante, a medida que avanzaba la jornada y entraban en discusión algunos temas y proposiciones venidas de las distintas bancadas parlamentarias, las diferencias comenzaron a aflorar y a alargar la aprobación de los artículos que ya no se hacía en bloque sino uno a uno.

Pasadas las 7 de la noche y en medio de una fuerte discusión en el tema relacionado con zonas francas, entre otros, el presidente del Senado tomó la decisión de posponer las discusiones hasta este jueves a partir de las 10 de la mañana.



Al anunciar la suspensión de la plenaria, el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, dijo que le propondrá al Gobierno extender las sesiones extraordinarias y la conciliación de la reforma tributaria, con lo que se apruebe en la Cámara de Representantes.



“Voy a pedirle al Presidente (Juan Manuel Santos) que, como estamos en sesiones extras la otra semana ya que tenemos que venir a votar el proyecto de ley de amnistía, es recomendable para que esta reforma se estudie con juicio, con tranquilidad y serenidad y no a los pupitrazos, que la conciliación se realice la otra semana y esta semana evacuemos el articulado”, dijo Lizcano.



Con esta decisión, el tiempo para la discusión de temas fundamentales como el aumento de tres puntos al IVA, que subiría al 19 por ciento, considerado parte de la columna vertebral de esta reforma; el impuesto de renta para las empresas, que bajaría el 33 por ciento en el 2019 y lo concerniente a los castigos para evasores, es cada vez más limitado, más aún cuando el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, contemplaba que esto quedara listo a más tardar este jueves.

Para Antonio Navarro Wolff, del partido Alianza Verde, lo que llevó a suspender las discusiones de la reforma este miércoles es que “están negando proposiciones que significan recaudo para el Gobierno”.



Agregó que “decidieron concertarse hoy (miércoles) en la Cámara de Representantes, y de acuerdo a como salgan allá, miran cómo seguir en Senado”.



Tal como están las cosas, la meta de recaudo de 6,2 billones de pesos que tiene prevista el Gobierno con la reforma aprobada cada vez luce menos factible, según están viendo algunos parlamentarios.



El argumento principal del Gobierno Nacional para la aprobación de la reforma tributaria estructural es el de mantener el grado de inversión y fortalecer el crecimiento de la economía, según lo ha dicho el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Pero mientras en el Senado se levantaba la sesión, en la plenaria de la Cámara de Representantes se retomó desde el mediodía la discusión de los 34 artículos del proyecto de reforma tributaria que quedaron pendientes de aprobación el martes.



Con esta reforma estructural, el Gobierno espera un recaudo adicional de más de 6,2 billones de pesos el próximo año; de 6,87 billones en el 2018 y de más de 12,1 billones de pesos un año más tarde.



Estos recursos representan el 0,7 por ciento del PIB para el 2017 y 2018 y 1,2 por ciento en el 2019, según estimaciones del Gobierno.



En la noche de este miércoles, los representantes a la Cámara aprobaron el proyecto en medio de discusiones en temas fundamentales. Finalmente se concretó el aumento del IVA al 19 por ciento. La plenaria también apoyó la cárcel para los evasores de impuestos. Temas polémicos como el impuesto a las bebidas azucaradas y la disminución de impuestos a las toallas higiénicas no se tocaron.

El martes en la noche se suspendieron las discusiones debido a que Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, encontró dudas en la aplicación de la norma con la que se sancionaría a los evasores de impuestos en el país, una vez fuera aprobado el proyecto.

Ahora el paso que queda pendiente es la votación en el Senado, que sería este jueves, con lo cual la conciliación sellaría el proceso, algo que tendrá que hacerse antes de que culmine, a más tardar, la próxima semana, para que la reforma entre en vigencia a partir del primero de enero del 2017.

Beneficios a independientes y a ciclistas

La senadora Claudia López, del partido Alianza Verde, indicó que, en el trámite de la reforma tributaria, la plenaria del Senado aprobó cambiar el método de pago de prestaciones sociales que hacen los trabajadores independientes o contratistas, y que consiste en que ya no tendrían que pagar su seguridad social por anticipado, sino que la empresa lo descontará cuando realice el pago al trabajador, lo cual simplificará la vida a los contratistas de empresas públicas y privadas de todo el país.



Dijo que la medida ya estaba en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, pero que aún no es efectiva y durante el debate el Ministro de Hacienda proponía votarla negativa.



Asimismo, se aprobó que las bicicletas no paguen la tarifa general del IVA, sino únicamente el 5 por ciento cuando su valor de compra no supere los 1,5 millones de pesos. “Solamente en Bogotá, actualmente, el 8 por ciento de los viajes se realizan en bicicleta, frente al 6 por ciento de los que se realizan a pie”, indicó.

