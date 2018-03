Cuentas Claras / A qué ritmo cambia de manos el dinero

El valor anual del PIB (de toda la producción del país) pasa 8 veces por los bancos durante el año. El año pasado, el valor de las transacciones en los bancos fue de $ 7.213 billones. Es decir, que mientras uno lee este comentario –en unos 25 segundos–, por los bancos se mueven alrededor de $ 5.800 millones. Aunque las transacciones bancarias por los celulares crecen mucho, aún son solo $ 1 de cada $ 655.

Dónde rinden más los trabajadores

¿Cuánto les rinde a los colombianos en su trabajo? De acuerdo con una medición del Conference Board que cita la Asobancaria, cada trabajador colombiano produce, en promedio, unos US$ 15 por hora. Superan a los trabajadores de Perú y Ecuador, pero solo producen menos de la cuarta parte que los de EE. UU. En la región, la mayor productividad está en Uruguay, con casi US$ 30 por hora.

Se asoma el superávit comercial

Diciembre pasado fue el primer mes, de los últimos 40, con superávit comercial. Pero al mirar años completos, sigue el déficit, aunque al cierre de diciembre se había reducido a US$ 6.177 millones, frente al máximo de US$ 15.622 millones para los 12 meses terminados en noviembre del 2015. Por ahora, siguen siendo historia los superávits que llegaron a un registro anual de US$ 6.376 millones en marzo del 2012.

El planeta está hundiendo el freno

Es probable que al terminar el presente año se hayan agregado 80 millones de personas a la población mundial, adicionales a la población que había cuando comenzó el 2018. Sin embargo, en términos porcentuales, este aumento sería el más lento registrado desde 1950. Por cada 10 personas agregadas a la población del planeta, PwC predice que nueve se ubicarán en África o Asia.

