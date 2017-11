Cuentas Claras / Exportaciones siguen dependiendo de precios

Las exportaciones de Colombia se vienen recuperando, pero, al igual que cuando cayeron, es principalmente por los precios. Hasta septiembre, el valor exportado subió 19,5 por ciento. Según la Cepal, sería el cuarto país latinoamericano con más crecimiento en exportaciones este año, tras Honduras, Uruguay, Nicaragua y Brasil. La Cepal calcula que las exportaciones del país terminarán creciendo 16,5 por ciento. Del total, 12 puntos serían por mejores precios, y solo 4 por ciento por los volúmenes.

Más mochileros andan por este vecindario

Según un informe de Anif, en los últimos 10 años los turistas que llegan a Colombia aumentaron 9,1 por ciento anual, pero los ingresos que dejan subieron menos –a una tasa de 8,3 por ciento anual–. Es decir, hay más visitantes, pero quizás más mochileros. En el 2007 llegaron 1,2 millones de turistas, y el año pasado, 2,9 millones. En el 2007 dejaron US$ 2.586 millones, y el año pasado, US$ 5.835 millones. Es decir que hace 10 años cada turista dejaba US$ 2.155 y, ahora, US$ 2.012.

La acción de Ecopetrol, modelo 2015

En 8 semanas, la acción de Ecopetrol se valorizó 29 por ciento. El viernes cerró en $ 1.700 frente a $ 1.350 del 8 de septiembre. Con el repunte, el título vuelve a precios que no veía desde junio del 2015, gracias al fortalecimiento simultáneo del dólar y el petróleo. Pero aun con el repunte, la acción está lejos de los inolvidables $ 5.700 del 30 de abril del 2012. Aunque también son inolvidables los $ 881 del 18 de enero del año pasado, cuando el barril de petróleo estaba cerca de los US$ 26.

Venezuela y su libreta de calificaciones

Luego de que el jueves el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que llamará a los acreedores a reestructurar la deuda de su país, de US$ 150.000 millones, la agencia Fitch le bajó la nota a esa nación de CC a C. ¿Qué significa? Que antes veían a ese país altamente vulnerable frente a las condiciones del entorno, para poder cumplir con los pagos de la deuda. Ahora hay una acción del deudor que equivale a una declaración de quiebra, aunque sigue pagando, por lo pronto.



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía@galmau