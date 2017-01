Cuentas claras / 19 récords en 7 semanas, en la bolsa

19 récords en 7 semanas, en la bolsa

Desde que Donald Trump fue elegido presidente, el 8 de noviembre, los precios de las acciones de la Bolsa de Nueva York han roto 19 veces su marca. En un mes y tres semanas transcurridos desde los comicios presidenciales, las acciones están 9,5 % más caras, de acuerdo con el índice Dow Jones Industriales. El alza más fuerte fue la del 7 de diciembre, con 1,55 %.

Cuánto valen en promedio las viviendas

Las familias colombianas pagaron por compras de vivienda en el 2016, un 7,2 % más que en el 2015, pero compraron 2,6 % menos unidades. En otras palabras, el valor promedio por unidad fue 10 % más alto. El precio promedio de las viviendas compradas el año pasado fue de 182 millones de pesos, según los datos de Coordenada Urbana.

El alivio del déficit comercial del país

Mes a mes, desde septiembre del 2014, Colombia tiene déficit comercial (importaciones superiores a exportaciones). Aunque el hueco se viene aliviando desde hace año y medio, el regreso de un superávit puede tardar. Las exportaciones tendrían que crecer más de 40 % o las importaciones bajar cerca de 30 %, y las tendencias aún no apuntan a eso.

Los expertos más descachados del 2016

Hace un año, el petróleo bajaba hasta US$ 26 por barril, y los expertos hacían sus análisis. Un informe de la organización Crudo Transparente reseña cómo Morgan Stanley y Royal Bank of Scotland pronosticaron que el barril bajaría a algo menos de US$ 20. Y el Standard Chartered lo vio a US$ 10. En realidad, tras tocar los US$ 26, empezó a subir.

Se invirtieron los papeles

En materia de pobreza, se invirtieron los papeles entre Colombia y Venezuela. De acuerdo con el más reciente informe de la FAO sobre seguridad alimentaria en el continente, hacia el 2011 había más proporción de gente pobre en Colombia (34,2 %) que en Venezuela (29,5 %). Pero en los datos más recientes, la pobreza en Venezuela subió a 32,1 %, y la de Colombia bajó a 28,6 %.

