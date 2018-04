¿Cuánto valen los predios que hay hoy en Colombia?

Hace unos días, el Gobierno Nacional vendió a la embajada de China la denominada Casa Gacha, en Bogotá, por un valor cercano a los $ 50.000 millones. Es claro que muy pocos disponen de esa cantidad de recursos para adquirir un inmueble de esas características.



¿Pero qué pasaría si alguien decidiera comprar todos los predios del país, si estuvieran en venta? Pues que tendría que desembolsar la ‘módica’ suma de $ 1.329 billones (US$ 467.000 millones). Eso si las propiedades se ofertaran por el avalúo catastral, que casi siempre es inferior al comercial o real.

Esa cifra hace parte del estudio catastral realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), que incluye las 114 millones de hectáreas del país, distribuidas en 1.123 municipios, con sus corregimientos o ciudades. Son más de 16 millones de predios.



Pero hay que tener en cuenta que la mayor parte de la Amazonia y una parte de las sabanas de la Orinoquia no tienen un precio real dado que su catastro no está formado, es decir, no hay datos suficientes de los predios. Por ejemplo, en Yavaraté, Papunanua y Pacoa, en Vaupés; Cacahual y La Guadalupe, en Guainía, y en El Encanto y La Victoria, en Amazonas, solo cuentan con un predio registrado en su catastro. Y son zonas muy extensas de la geografía.



Los resultados del estudio también muestran que el área construida en el país sigue creciendo, no solo en las grandes ciudades, sino en las pequeñas y en el campo. Hoy, según el Igac, hay más de 1.424 millones de metros cuadrados edificados, “de los cuales cerca de 27 millones fueron construidos recientemente”.



En términos financieros, se podría decir que el año pasado el país tuvo un incremento en su valor catastral del 8,6 por ciento, con relación al 2016. Eso equivale a $ 114,6 billones, casi la mitad del presupuesto nacional para este año.



Según Juan Antonio Nieto, director del Igac, a pesar del incremento en el avalúo nacional, la desactualización de la mayoría de territorios no muestra mayor mejoría. “Afecta considerablemente las finanzas de los municipios y departamentos, ya que lo recaudado por impuestos no representa nuevos predios, área construida y cambio de uso del suelo. Al estar desactualizado, disminuyen las inversiones para los proyectos sociales, ambientales y económicos”, dijo el director del Igac.



El funcionario explicó que en total “844 municipios tienen su zona urbana sin actualizar, mientras que 796 están desactualizados en sus áreas rurales”. Agregó que “80 sitios no han sido ni siquiera formados catastralmente en lo rural y 24 en lo urbano”.

Cuentas de predios

El informe del Igac muestra que en el país hay 16’862.435 propiedades, de las cuales 73,9 por ciento son urbanas. El área construida en el territorio nacional llegó a más de 1.424 millones de metros cuadrados. La mayoría se concentra en Bogotá (2,5 millones), Medellín (más de un millón), Cali (711.000), Barranquilla (353.000), Cartagena (274.000), Cúcuta (242.000), Soacha (199.000) y Villavicencio (188.000).



