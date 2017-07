Presupuesto general: 23 de 30 sectores han ejecutado menos del 50 %

Sobre la expectativa de un crecimiento lento en el 2017, de solo 2 por ciento (nueva apuesta tras la revisión a la baja hecha por el Gobierno) y del 3 por ciento en el 2018, el Ministerio de Hacienda se alista para presentar ante el Congreso, el próximo viernes, el proyecto de presupuesto general para el 2018, que, según lo anunciado por el jefe de la cartera de las finanzas públicas, Mauricio Cárdenas, tendrá una reducción en cifras reales de 5 billones de pesos.

Mientras esto sucede, la ejecución de los recursos actuales, que inicialmente se aprobaron en 224,4 billones de pesos, con una adición posterior de 8,5 billones, aún no supera la mitad del presupuesto asignado.



Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda, los 31 sectores que forman parte de la torta de dineros públicos y aparecen en esta plataforma, incluyendo el servicio de la deuda, llevan una ejecución de 51 por ciento, con corte al 24 de julio.



No obstante, 23 de los 30 sectores, sin contar con el pago de la obligación del país, que es impostergable, no llegan al promedio nacional, el cual se agranda porque el servicio de la deuda ha ejecutado el 72 por ciento de 50,5 billones de pesos previstos para ser pagados este año.

Sin deuda va en 46 %

Descontando ese renglón (pago de deuda), la ejecución va en 46 por ciento. Aun así, este ritmo, en conjunto, no está tan rezagado para todo el primer semestre, época en la cual, por lógica, debería ir en la mitad o más.



Acerca de si es bueno o malo este porcentaje de ejecución han hablado los analistas, para los que no hay ritmo ideal, sino que depende de las necesidades, pues no por gastar más o menos se garantiza que se haga con más eficacia.

Los descargos

El problema es que hay cifras que llaman mucho la atención. Por ejemplo, encabezando la lista de los que menos ejecución presupuestal lleva está el Fondo de Adaptación, el cual aparece con un porcentaje de solo 1,86, sobre una asignación de casi 4 billones de pesos, según Transparencia Económica.



El director de esta entidad, Iván Mustafá, explicó que “es importante tener en cuenta que el Fondo de Adaptación, por ser un patrimonio autónomo y tener proyectos de largo plazo (plurianuales), mide su ejecución presupuestal por largos períodos”.

Agregó que este fondo “tiene un presupuesto asignado para el desarrollo de sus proyectos por 7,8 billones de pesos entre 2011 y 2019. Para el 2017, la asignación es de 630.000 millones para inversión, que ya están contratados con obras en marcha, más 26.000 millones de funcionamiento (656.000 millones de pesos en total), de los cuales se han pagado 12.000 millones de funcionamiento, por lo que aparece ejecutado solo el 1,8 por ciento”.



También está entre los de poca velocidad el sector comunicaciones, que de un monto de 1,6 billones de pesos ha ejecutado el 29 por ciento.



El ministro de esta rama, David Luna, explicó que “la ejecución a la que hace referencia Transparencia Económica es al nivel de pagos, lo que supone que solo al momento de recibir el bien o servicio se puede proceder con el trámite de este. Como es usual, en la celebración de un contrato, los bienes y servicios se reciben al finalizar el contrato, por lo que la mayor parte de la ejecución se registra en el segundo semestre del año”.



Por el lado del agro, uno de los sectores llamados a mover la economía, la cifra que indica Transparencia Económica es de 32 por ciento, lo que para el ministro Aurelio Iragorri tiene una explicación. “El ministerio como tal lleva el 63 por ciento del presupuesto comprometido, pero, como sector, que es lo que mide Transparencia, pesan mucho las agencias y unidades que crearon en la reestructuración institucional”.



El funcionario indicó que antes de que entre en vigencia la ley de garantías por elecciones, en noviembre, estará comprometido el 90 por ciento del presupuesto del agro.

Subsidios eléctricos

Entre tanto, el sector de minas y energía, que en años anteriores fue una de las locomotoras de la economía y cayó estrepitosamente, tras la crisis del precio del petróleo, cuenta con recursos por 3,9 billones de pesos, para una ejecución de 34,7 por ciento.



Germán Arce, quien lidera esta cartera, explicó que la mayor parte de la ejecución presupuestal de ese ministerio, “el 81,8 por ciento del total de inversión, es para el pago de subsidios eléctricos y gas, área que tuvo una reciente incorporación de recursos de la ley de adición, lo que genera ruido en los indicadores de ejecución”.



Según Arce, “antes de la adición, como sector llevábamos el 70,7 por ciento comprometido”.



La expectativa general para los ejecutores del presupuesto es hundir el acelerador para el segundo semestre del año. No solo porque de la inversión pública depende que el resultado final de la producción del país no sea tan pobre, sino porque a partir de esta se origina la chispa que pone a calentar motores a la ejecución del proceso electoral que ya empieza.

Los quedados y veloces con los recursos públicos

En el ‘top’ 10 de los más lentos en ejecutar también está recreación y deporte, que cuenta con recursos por 585 mil millones y lleva el 21 por ciento gastado.

También la rama del empleo público, que de una apropiación presupuestal por 423.000 millones de pesos solo ha ejecutado 24,6 por ciento.



En el extremo opuesto, el de los acelerados, al que más le ha rendido es al de vivienda, ciudad y territorio, que cuenta con 3,8 billones de pesos y ya ha dispuesto del 66,4 por ciento de los recursos.



Está entre los ejecutores rápidos el sector salud y protección, cuyo presupuesto es de 14,7 billones de pesos y la ejecución lograda hasta la fecha es de 57 por ciento.

Sectores cuya inversión es clave para la gente y la paz, como el de inclusión social, han ejecutado el 39,9 por ciento de un total de recursos por 11,6 billones de pesos.

El sector del trabajo, que ocupa el tercer lugar entre los que más asignación tiene para este año: 26,9 billones de pesos, registra una cifra de ejecución del 38,8 por ciento.

Así van los que velan por el empleo y la justicia

De las ramas de la economía que tienen las mayores tajadas: educación y defensa, las cifras de ejecución son del 53,4 por ciento el primero (sobre una asignación de $ 35,4 billones) y de 49,7 por ciento el segundo (cuenta con $ 29 billones)

Entre tanto, un sector del que depende mucho el empleo, industria y turismo, va en el 37,6 por ciento de casi un billón de pesos.



Por el lado de los organismos de control, como la Contraloría, la Auditoría General, entre otros, que cuentan con recursos por 1,7 billones de pesos, han ejecutado el 42 por ciento.



En el caso de la Fiscalía, que este año tiene una tarea ardua en la lucha contra la corrupción rampante en el país, su presupuesto asciende a 3,2 billones de pesos, y hasta la fecha lleva el 47 por ciento ejecutado.



El Congreso de la República, con recursos por 500 mil millones, lleva ejecutado la mitad.



MARTHA MORALES MANCHEGO

Redacción Economía y Negocios