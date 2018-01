Este fin de año los hogares colombianos gastaron a manos llenas

En la temporada de fin de año, los colombianos fueron amplios en los gastos en diciembre. Según la firma Raddar, experta en consumo, dicho gasto fue de 16,9 billones de pesos, un aumento del 34,8 por ciento frente al del 2016, cuando se ubicó en 12,5 billones de pesos.

Aunque este resultado se debe en parte a que en igual temporada del 2016, el comportamiento de la canasta no fue dinámico y el año estuvo presionado por un menor aumento del ingreso, la inflación y el IVA, no hay que desconocer que es la mayor cifra de gasto de la historia.



Incluso, el crecimiento en términos reales (descontando la inflación) del gasto en Navidad fue de 31,5 %, según el estudio de Raddar



“En cuanto a la canasta de Navidad, se puede pensar que el 2017 tuvo un muy buen comportamiento, pero al ver los datos se evidencia que, en realidad, solo recuperó el terreno perdido en el 2016”, dice en su reporte el presidente de Raddar, Camilo Herrera.



Lo cierto es que los colombianos sacaron más plata del bolsillo y, al parecer, no se privaron de nada a la hora de viajar, comprar regalos, preparar las cenas de fin de año y decorar el hogar.



Tampoco escatimaron en gastos obligatorios como son la salud, educación, servicios públicos y privados, transporte y comunicaciones.



Según la investigación de Raddar, la compra de alimentos en la Navidad pasada fue la mayor de la historia, y se podría afirmar que los tradicionales buñuelos, la natilla, el pavo y el tamal no faltaron en las mesas de los hogares.



A este segmento de gasto le pusieron 5 billones de pesos, según el estudio. Este rubro creció 35,3 por ciento y representó 29,2 por ciento del gasto total de las familias en Navidad. Le siguió de cerca, con 4 billones de pesos, la compra de artículos para el hogar, como televisores, neveras, lavadoras, utensilios de cocina y menajes.



El crecimiento en dicho gasto alcanzó 30,4 por ciento, cuando un año atrás fue solo de 2,5 por ciento.



El gasto de las familias que más creció en la Navidad del año pasado fue el entretenimiento, con 53 por ciento: pasó de 610.000 millones a 940.000 millones de pesos. Es decir, mientras que en la Navidad del 2016 los consumidores desembolsaron el 4,8 por ciento del presupuesto, entre otros gastos a turismo y diversión, en igual fecha del 2017 encauzaron el 5,5 por ciento.

Pura diversión

A la par con el crecimiento del gasto en entretenimiento estuvo el de juguetes, que también aumentó 53 por ciento, al sumar 468.303 millones de pesos. La adquisición de dichos artículos pasó del 2,4 al 2,7 por ciento del gasto total de las familias colombianas en Navidad.



Entre tanto, en transporte y comunicaciones desembolsaron 3,19 billones de pesos, con un aumento del 32,2 por ciento frente a la Navidad del 2016.



La compra de ropa, ya sea para estrenar o para obsequiar, tampoco faltó en la canasta de Navidad de los colombianos. Según Raddar, se destinaron 730.000 millones de pesos, con un crecimiento del 31,7 por ciento enfrentado a igual periodo del 2016, cuando desembolsaron 550.000 millones de pesos.

El año no fue tan bueno

El análisis agrega que en todo el 2017, el gasto de los hogares del país solo creció 0,53 por ciento en términos reales. Este resultado fue menor al del 2016, completando dos años consecutivos de caídas per cápita. Claro está, esto estaba dentro de las proyecciones de Raddar. “Este dato implica que el crecimiento del gasto per cápita de los colombianos fue negativo, porque el aumento poblacional es cercano al 1,2 por ciento, lo que significa que el gasto per cápita bajó cerca de 1 por ciento”, agrega Raddar.



También señala que el gasto de los hogares tuvo una dinámica muy baja debido, de manera particular, al poco crecimiento del ingreso y la escasa confianza de los hogares. “Si bien el salario mínimo creció un 7 por ciento en 2017, el ingreso de los hogares no aumentó más de 5 ciento por empleado, y el alza del empleo fue cercana al 1 por ciento”, añade Raddar.



Según los análisis, esto último causó que la demanda interna creciera muy poco, a lo que se debe adicionar el aumento general del IVA, que afectó el gasto de los hogares.



Solo en el pasado diciembre, el gasto de los hogares tuvo un crecimiento de 10,4 por ciento, cercano al observado en el 2015 y como recuperación de la caída de 2016.



“En términos reales, diciembre tuvo el mejor crecimiento anual desde 2008, sin que esto signifique que haya sido un gran mes para el comercio, porque mucho del gasto se destinó a turismo”, aclara Raddar.



No obstante, en pesos corrientes, el gasto subió el 4,8 por ciento el año pasado, al ubicarse en 614,7 billones de pesos.



Las cifras de diciembre también reflejan que a medida que pasaban los meses, el gasto de los hogares mejoraba, como lo ha señalado el Ministerio de Hacienda.



Solo en el último mes del 2017 aumentó 6 por ciento en términos reales y 10,4 por ciento en pesos corrientes (65,4 billones de pesos). También se cumple la expectativa de los comerciantes, que en noviembre dijeron prever una reactivación en las ventas en los albores del 2017.



Igualmente, los análisis indican que el menor crecimiento del endeudamiento, la baja en las tasas de interés, aunque no todas a la misma velocidad, y la menor presión del dólar sobre los precios son factores que podrían impulsar el gasto y la economía hacia un mejor resultado durante el 2018.

33 de cada 100 pesos del mercado se gastan en las tiendas de barrio

A la destinación del gasto que investigó Raddar se suman los hallazgos de la empresa Kantar Worldpanel sobre algunos patrones de consumo.



Si bien el lugar en el que los colombianos hacen la compra del mercado difiere según el tipo de hogar, es inevitable que, para hacer este gasto, los ciudadanos prefieren el canal tradicional (tienda de barrio), en un 96 por ciento.



Kantar afirma que es un mito creer que, debido a la aparición de nuevos supermercados y tiendas de descuento, las tiendas de barrio vayan a desaparecer. “Esto es poco probable, dado que este tipo de establecimientos tienen una penetración de mercado de 96 por ciento y un 20 por ciento de participación en la canasta de consumo masivo”.



Por ejemplo, por cada 10.000 pesos que se gastan, 3.282 (el 32,8 por ciento o 32,80 pesos de cada 100) se destinan a las tiendas de barrio.



También se calcula que se hacen en promedio 10 visitas mensuales a la tienda, es decir, ocho más que a las grandes cadenas y canales de descuento.



Además, de cada 10.000 pesos que se gastan en las tiendas, 8.506 son compras destinadas a adquirir entre 4 y 6 artículos.



Para Kantar, otro mito es que las personas prefieren concentrar sus compras al inicio de semana. “Los colombianos hacen sus compras durante los fines de semana, y allí se acumula el 34 por ciento de las adquisiciones. Sin embargo, también evidenciamos que en los primeros 10 días del mes se concentran el 37 por ciento de las adquisiciones”, dijo el gerente de Kantar Worldpanel Colombia, Andrés Simon.



En total, según agregó el ejecutivo, los colombianos frecuentan los puntos de venta 16 veces al mes.

Primero, la calidad

De igual manera, se cree que las personas a la hora de comprar se guían por el precio; sin embargo, al 82 por ciento no le preocupa esa variable. Por el contrario, busca primero calidad y en segundo lugar, el precio, con 57 por ciento.



Otros aspectos que se tienen en cuenta a la hora de hacer el gasto son los precios de promoción, el tamaño requerido, o si se trata de un producto orgánico. También se valora si el envase es reciclable; si alguien le ha recomendado el producto o si el empaque se adapta a la necesidad del consumidor.



El estudio de Kantar también halló que el 56 por ciento de los colombianos prefieren marcas locales, decisión que es un común denominador en 7 de los 10 países de América Latina.



En el caso de Colombia, entre las 50 marcas más elegidas, el 74 por ciento es de origen local. Finalmente, respecto a las verdades absolutas, como la que describe que las amas de casa gastan más en belleza y salud, Kantar lo pudo confirmar.



“Las mujeres colombianas quieren estar bellas; es así como el 68 por ciento dice que prefiere lucir un peinado natural, el 40 por ciento advierte que no puede estar sin maquillaje, y el 28 por ciento se cuida y se arregla en toda ocasión”.



Cuando se trata de la salud, el 36 por ciento de las mujeres dijeron que van a cambiar sus hábitos para cuidarse; el 23 por ciento, que van a reducir el consumo de sal y el 25 por ciento aseguraron haber recortado el consumo de grasas. En cuanto al tiempo libre, el 61 por ciento lo pasa en actividades de grupo y el 58 por ciento lo distribuye entre la vida personal y la profesional.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS