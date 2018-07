Polémica por riesgos de quitar topes en la comercialización de energía

Configurar mercados íntegros y anónimos en donde opere la competencia. Esto se propone en la Resolución CREG 068 de 2018. Estos mercados deben asegurar una formación de precio eficiente, deben ser neutrales, deben ser transparentes y deben ser seguros para quienes participan allí. “Mientras estas condiciones no se cumplan, los precios resultantes no podrán ser trasladados a los usuarios finales, porque no sería posible evitar abusos de poder de mercado en su formación”, asegura la entidad.