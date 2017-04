Reforma de regalías recorta alas al ahorro pensional en regiones

Las preocupaciones rondan al nuevo acto legislativo de reforma a las regalías que fue radicado en el Congreso de la República y que se tramitará por la vía rápida (‘fast track’), teniendo en cuenta que el Gobierno dice que requiere disponer de parte de estos recursos para financiar la paz.

Aunque la iniciativa solo tiene tres artículos, incluyendo el de aprobación y derogatorias, plantea transformaciones sustanciales, como la de agregar un fondo más, el de la paz, a los seis que ya tiene el sistema de regalías.



A esa nueva bolsa se le asigna por 20 años el 7 por ciento del total del presupuesto del bienio: 11,7 billones de pesos. Esto implica contar con 18 billones de pesos para la paz en dos décadas, según el proyecto.



Para ello, proponen bajar del 10 al 7 por ciento el ahorro pensional territorial, para liberar recursos y hacer las inversiones. Así mismo, buscan utilizar los rendimientos financieros del sistema con igual fin. También se destinarían, por una sola vez, 1 billón de pesos de los recursos que el fondo de ciencia y tecnología no usó en su momento, para que financien ahora las vías terciarias.

De hondo calado

Para muchos, estos cambios no son una pequeña cirugía al sistema, sino todo un revolcón a un esquema que fue creado tras amplios y complejos debates en el Congreso, mientras que ahora se cambiarán de manera rápida, en la mitad de tiempo que lleva un acto legislativo que reforma la Constitución.



El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó la razón de este proyecto. “La propuesta no cambia los aspectos esenciales del Sistema General de Regalías (SGR), ni altera los fondos de inversión del sistema actual. La nueva asignación de 7 por ciento de los ingresos para proyectos de inversión para la paz responde al momento histórico por el que atraviesa el país”, sostiene.



José Roberto Acosta, integrante de la Red de Justicia Tributaria, no lo ve tan así. Aunque acepta que se requieren inversiones para la paz, no encuentra la explicación para lo que llama, “echar mano del ahorro pensional de las regiones”.



“Viene una reforma pensional general y planean tumbarle recursos del 10 al 7 por ciento, al Fonpet. Eso va en contravía del discurso que plantean con las demás pensiones, donde se habla de buscar la sostenibilidad financiera”.



Al respecto, Cárdenas dijo que “la reforma propuesta no genera ningún riesgo para el Fonpet. El sistema de regalías es una de las doce fuentes de recursos del ahorro para cubrir el pasivo pensional territorial, y efectivamente ha contribuido a un acelerado incremento en su cubrimiento: 815 entidades territoriales ya tienen cubierto su pasivo pensional en el sector propósito general; 1.117 entidades tienen cubierto su pasivo pensional en el sector salud y 682 entidades, en el sector educación”.



Ante ese escenario, el Ministro sostuvo que “es posible desacelerar el ritmo de ahorro de las regalías en el Fonpet, sin que ello afecte la capacidad de atender el pago de las pensiones de los entes territoriales”.



Entre tanto, en el Congreso de la República ya se alista la artillería para enfrentar este acto legislativo de hondo calado.



Miguel Pinto, presidente de la Cámara de Representantes, sostuvo que ya la comisión primera está asignando ponentes y que los gobernadores se encontraron con el Ministerio de Hacienda para exponer sus reparos.



“Las objeciones están más por el lado del uso de los recursos del fondo de ciencia y tecnología para financiar el posconflicto, porque así la decisión de estas regalías, que ya son de los territorios, no se tomará en el Ocad regional sino en el nacional”.



Es así como el director de la Federación de departamentos, Plino Olano, dice que este gremio apoya la inversión en la paz, pero no el mecanismo “centralista para aprobar los proyectos”. Así mismo, señala que usar recursos del FAE (Fondo de Ahorro y Estabilización) para impactar más el desarrollo de vías terciarias sería clave. Al respecto, Cárdenas expresó que no hay centralización, pues “los proyectos se deciden en los Ocad, donde tienen voto los tres niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal”.

Menos ahorro

Sobre el FAE hay que destacar que es otro de los aspectos cruciales del aparentemente pequeño acto legislativo de regalías.



Este fondo se nutre con la diferencia entre los ingresos después de descuentos y los demás conceptos de gasto.



La propuesta indica que, al igual que para el fondo pensional, también le reducirán recursos al FAE, según explicó Cárdenas.



“El 7 por ciento de los ingresos del SGR que se destinarían a proyectos de inversión para la paz ascenderían en el bienio 2017-2018 a 778.000 millones de pesos. Para ello, se bajaría el aporte del SGR al ahorro pensional territorial de 1,1 billones hoy, a 778.000 millones con el proyecto. Y el aporte al Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), de 731.000 millones a 287.000 millones. Vamos a invertir más y a ahorrar un poco menos, pero seguiremos ahorrando pese a que los precios del petróleo están por debajo de su nivel de largo plazo”.



El FAE, al cierre de febrero de este año, tenía un saldo de 10,3 billones de pesos. “El propósito del FAE es proveer recursos al sistema para amortiguar caídas en ingresos. Para ello, en el presupuesto para el bienio 2017-2018 expedido en diciembre, se autorizó desacumular cerca de 2 billones del FAE para invertir en lo que necesitan las regiones”, concluyó el Ministro.

¿Cómo se distribuirá el billón de ciencia y tecnología?

Sobre el traslado de un billón de pesos del Fondo de CTeI para hacer vías terciarias, que es el punto que genera controversia entre los gobernantes territoriales, el ministro Mauricio Cárdenas explicó que, al igual que los recursos para la paz, las decisiones sobre proyectos por financiar se tomarán en el Ocad Paz (órgano de decisión). “Las vías terciarias son solo un ejemplo de los proyectos para la implementación del acuerdo y la consolidación de la paz que se podrán financiar con estos recursos”.



Agregó que “la consolidación de la paz exige inversiones en todo el territorio nacional. La propuesta de reforma constitucional en su integralidad busca que todas las regiones cuenten con recursos adicionales, aunque prioriza las zonas más afectadas por el conflicto”.



No obstante, “el traslado que se realice para invertir en la paz debe respetar la distribución actual de los saldos de ciencia y tecnología”.



En cuanto al 7 por ciento de los ingresos del sistema, así como los rendimientos financieros del mismo “se distribuirán entre las entidades territoriales teniendo en cuenta los criterios de priorización geográfica definidos: nivel de pobreza rural, grado de afectación derivado del conflicto armado, debilidad institucional y existencia de economías ilegales”.



MARTHA MORALES MANCHEGO

Redacción Economía y Negocios