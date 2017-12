Critican plan de impuestos de Donald Trump

Donald Trump presenta su plan fiscal como un gigantesco recorte de impuestos para la clase media que impulsará el crecimiento. Pero el presidente se muestra indiferente cuando ve hacia donde irá el dinero extra que tendrán los individuos y las familias.

La gran mayoría de los contribuyentes, en todos los niveles de ingresos, verá reducir su declaración de la renta. Pero los ricos y las grandes empresas ganan claramente más que el resto.



El comité conjunto de fiscalidad del Congreso calcula que las rentas medias se beneficiarán de una cuarta parte del recorte de impuestos a los individuos por la reforma. Eso equivale a 61.000 millones de dólares en el ejercicio 2019, cuando estará en pleno funcionamiento.



Es la misma rebaja que tendrán las grandes fortunas, con la diferencia de que beneficia a un 1 por ciento de los contribuyentes, los considerados como los más ricos, el grupo de Trump.

El grupo con ingresos anuales de entre 49.000 y 86.000 dólares verá un recorte de 930 dólares en los impuestos. Su renta se elevará un 1,6 por ciento tras declarar. Para los más acaudalados, con ingresos por encima de 733.000 dólares, la rebaja media es de 51.000 dólares. Su renta crecerá un 3,4 por ciento. El grupo intermedio tendrá 7.640 dólares de más. Eso representa un impulso del 2,9 por ciento.



Para el grupo de bajos ingresos, la situación no cambia. La reforma se concentra en la clase media y no contempla aportar beneficios adicionales a los más pobres. Medidas como los créditos para familias con niños no se activarán en la práctica. Sí puede afectarles indirectamente la reforma por vía del seguro médico, si se disparan las primas al eliminarse la obligación de tener cobertura.



Frederick Isasi, de Families USA, no oculta su preocupación por este detalle. “Habrá millones que pagarán más por su seguro sanitario o que lo perderán. Todo para pagar las rebajas de impuestos”, afirmó al referirse a los republicanos.



Neera Tanden, del Center for American Progress, califica por eso la legislación de “inmoral y corrupta”.



Hay múltiples factores, por tanto, que van a determinar cuánto se tendrá que pagar al Tío Sam. Los asesores fiscales de H&R Block ponen varios ejemplos para reflejar cómo se materializarán los cambios, partiendo de las líneas principales de la reforma.



Señalan que hay provisiones más complejas que necesitan descifrar, como el efecto de eliminar la obligación de estar asegurado.



Un matrimonio con dos hijos, una vivienda en propiedad e ingresos de 150.000 dólares se ahorrará 3.560 dólares. Un contribuyente soltero y sin familia con una renta similar recortará la factura fiscal en solo 101 dólares. Pero si el mismo individuo trabaja como autónomo y gana 70.000 dólares, pagará 1.500 dólares porque se eliminan algunas deducciones a los gastos de su negocio.



Se estima que un 5 por ciento de los contribuyentes pagará más impuestos. El Businesses for Responsible Tax Reform, que representa a emprendedores, señala que la reforma fracasa al simplificar el código fiscal. “Seguirán destinando su tiempo y el dinero a lidiar con un sistema que favorece a los grandes empresarios que pueden contratar contables que toman ventajas de las puertas traseras”.



SANDRO POZZI

